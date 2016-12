Coppa Italia: Milan-Spezia 3-1

20:31 - Il Milan supera 3-1 lo Spezia e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia: incontrerà l'Udinese. La squadra di Tassotti risolve la gara nel primo tempo, coi gol di Robinho (28') e Pazzini (31'). Honda sigla il 3-0 al 2' st e Ferrari fa felice lo Spezia al novantesimo. Fra i rossoneri ha esordito il difensore francese Rami. A metà del secondo tempo in tribuna a San Siro è arrivato Clarence Seedorf.

LA PARTITA

Partita doppia, a Milano: il Milan di Mauro Tassotti a San Siro per la Coppa Italia contro lo Spezia, l'altro Milan a Linate in attesa di Clarence Seedorf. Perché un evento di routine, come l'ottavo di Coppa contro una squadra di media Serie B diventi, a suo modo, epocale. Lo stadio è ricco di 7.000 tifosi spezzini, che cantano felici, a loro basta esserci; e un po' troppo povero di colori rossoneri, lo sciopero del tifo, a prescindere da Tassotti/Seedorf, c'era e rimane.

Quanto alla partita, Honda dal primo minuto e finalmente Rami al centro della difesa, c'è poco da tremare, nonostante di questi tempi dentro e attorno al Milan si vivano paure anche sopra le righe. C'è Pazzini anche lui al vero debutto di stagione, un tipo che col gol ci sa fare, e la strada rossonera è presto tracciata. Una mezz'ora scarsa per prendere la mira, Honda che cerca ispirazioni e Robinho che si muove su tutto il fronte ed ecco la rete scacciapensieri al 28': il brasiliano devia di testa un pallone prezioso di Pazzini ed è l'1-0.

Pochi minuti, soltanto tre, e al 31' tocca proprio al Pazzo, bella la sua girata al volo, siglare il 2-0. La qualificazione in Coppa Italia può dirsi in cassaforte. Honda si segnala per il suo gioco molto lineare, e anche per la prima ammonizione della partita; Rami ha poco da soffrire, la coppia d'attacco dello Spezia porta rari problemi.

Lo Spezia, che è qui per festeggiare l'evento (e l'evento è esserci, a San Siro9, ha una assenza importante: quella di Devis Mangia, il tecnico, che non è in panchina. Sconta la squalifica. La squadra fa il suo gioco, di Mangia per dire: niente barricate, non sono previste. E all'inzio di ripresa il gol-lampo di Honda (2' st) è il sigillo della partita: tiro di Montolivo, Leali para e non trattiene, il giapponese insacca a porta vuota. 3-0, ma la festa degli spezzini continua.

Esce Honda, dopo un'ora ed entra... Clarence Seedorf in tribuna: è il 22' del secondo tempo, Galliani lo accoglie e lo abbraccia, e il tifo rossonero sugli spalti si riaccende. Questo è il primo segno della svolta, per capire com'è l'aria -nuova- che si respira attorno al Milan. Della partita ci si cura un po' meno. C'è anche Pazzini che saluta la comitiva dopo una prestazione più che positiva, ed è il momento di Petagna, attaccante di ritorno al posto di Matri.

Il finale è tutto dello Spezia, a caccia di una rete da raccontare ai posteri. Abbiati si oppone una, due, tre volte, poi capitola e pure si arrabbia coi suoi quando Ferrari insacca al 90'. Ma che male c'è veder felici gli spezzini?

LE PAGELLE

Pazzini 7 - Seedorf avrà la fortuna di trovare Pazzini: che sa fare come pochi il suo mestiere, il gol. L'assist per Robinho e la pregevole girata del 2-0. Sette mesi di sofferenza sono alle spalle.

Robinho 6,5 - Il suo rapporto di amore-odio col Milan, nel senso di cose buone e no, è la costante del brasiliano che quando è in giornata (o serata) risulta prezioso. E decisivo.

Honda 6,5 - Una ammonizione a inizio partita, per capire come il suo spirito sia da vero combattente. Sulle trequarti cerca idee buone per Pazzini-Robinho e ha pure la soddisfazione del gol.

Rami 6 - Troppo poco lo Spezia per fare capolino nella difesa del Milan. Si farà vedere quando serve.

Tassotti 7 - C'è un modo per onorare 34 anni di vita milanista, con questa prima assoluta da titolare della panchina. La risolve in modo lineare e solare: com'è lui.

Ferrari 6,5 - L'onore di un gol a San Siro: come si fa a dimenticare?



MILAN-SPEZIA 3-1

MILAN (4-3-1-2): Abbiati 6,5; Zaccardo 6, Rami 6, Mexes 6, De Sciglio 6; Poli 5,5, Montolivo 6,5, Cristante 6; Honda 6,5 (19' st Birsa 6); Pazzini 7 (21' st Petagna 6), Robinho 6,5 (33' st Nocerino sv). A disp.: Amelia, Gabriel, Zapata, Kakà, Bonera, Silvestre, Emanuelson. All.: Tassotti 7.

SPEZIA (4-4-2): Leali 6; Baldanzeddu 6, Bianchetti 5,5, Lisuzzo 6, Migliore 6; Bovo 6, Seymour 6, Rivas 5,5 (31' st Ciurria sv), Schiattarella 5,5 (16' st Culina 6); Catellani 5,5 (40' st Orsic), Ferrari 6,5. A disp.: Vozar, Valentini, Ceccarelli, Ashong, Magnusson, Klapan, Borghese, Galelli, Passamonti. All.: Cozzi 6.

ARBITRO: Russo

MARCATORI: 28' Robinho (M), 31' Pazzini (M), 2' st Honda (M), 45' st Ferrari (S)

AMMONITI: Honda, Mexes (M), Catellani (S)