Coppa Italia: Lazio-Parma 2-1, Perea porta i biancocelesti ai quarti

10:04 - La Lazio batte il Parma per 2-1 e si qualifica ai quarti di finale della Coppa Italia. Per i biancocelesti è la seconda vittoria su tre partite con Reja in panchina. La gara, dopo un avvio sonnolento, si sblocca al 25' con Perea, bravo a realizzare in tap-in su una corta respinta di Bajza. Sul finale del primo tempo, Biabiany pareggia su assist di Cassani. Più Parma nel secondo tempo, ma a tempo scaduto (91') è ancora Perea a siglare il gol decisivo.

LA PARTITA

In avvio di partita è la solita, blanda Coppa Italia. La Lazio, spinta da poche anime sugli spalti, ha qualcosa da farsi perdonare. E nonostante una squadra infarcita di riserve (resta fuori anche Ledesma, con Hernanes in tribuna) riesce a dare ritmo alla partita grazie alla buona vena di Onazi. Tanto ordine e pochi guizzi, anche se la prima occasione arriva appena due minuti: il colpo di testa di Radu si spegne sul fondo. Il Parma, che in campo ha invece parecchi titolari, non fatica a controllare, ma di ripartenze neanche l'ombra. Cassano comincia da "falso nueve", punta di riferimento al centro dell'attacco, ma si stufa in fretta e decide di stabilirsi sulla corsia sinistra, la sua prediletta. Ma è spento e prevedibile (e conclude solo una volta, a lato). Keita, che non è propriamente nel vivo del gioco, sfiora il gol su iniziativa di Onazi, ma poco dopo – minuto 25 – è Perea a raccogliere una maldestra respinta di Bajza su Felipe Anderson e mettere in rete per l'1-0. Il Parma tuttavia ha il merito per scuotersi e al 34' fa le prove generali per il pari: Parolo s'inserisce sfruttando lo scivolone di Ciani, ma conclude a lato di un soffio. Al 43', invece, la difesa della Lazio si mostra in vena di regali: Biabiany cade in area, si rialza, stoppa bene il cross di Cassani e infila Berisha per il comodissimo 1-1.

I gialloblu portano l'inerzia totalmente dalla loro parte anche in avvio di ripresa e schiacciano la Lazio negli ultimi trenta metri. L'occasione piùù ghiotta capita a Gargano, che non materializza la prima intuizione di Cassano: il tiro di prima, dai quindici metri, si spegne alto. E mentre la Lazio cerca la miglior quadratura (Reja richiama un esausto Ederson per far spazio a Candreva), Sansone rischia di far calare il sipario sulla partita: ma arriva col passo lungo su un cross invitante da sinistra e conclude in bocca a un Berisha ormai fuori causa. Il canovaccio è scritto: il Parma aggredisce, la Lazio resiste (e talvolta riparte). Reja inoltre comincia a perdere pezzi importanti: Radu esce per un problema al flessore, Novaretti all'adduttore. Gli altri, che solitamente giocano poco, arrivano in fondo col fiatone e mostrano evidenti limiti di tenuta. Tutti tranne uno, il Coco Perea. Che al 91' ha ancora la forza per raccattare un pallone semi-vagante in piena area e battere d'istinto Bajza per la seconda volta. E' il gol più importante della sua giovane carriera, che regala a Reja e al pubblico dell'Olimpico i quarti di finale di Coppa Italia, oltre a un comprovato miglioramento sul piano dell'atteggiamento. La Tim Cup, vinta cinque volte nelle ultime tredici edizioni, si conferma uno dei principali obiettivi anche quest'anno.



LE PAGELLE

Cassano 5,5 - E' il protagonista più atteso della serata. Si accende a intermittenza e, quando lo fa, rischia di diventare decisivo. Ma è troppo poco per uno che vuole riconquistare compagni e allenatore. Arrivava da due gare in panca, probabilmente ci tornerà

Perea 7,5 - A parte i due gol non si vede tantissimo. Ma lascia un'orma fondamentale nella stagione della Lazio. Ottimo approccio col nuovo allenatore. Dimostra impeccabili doti di cinismo, non è solo battagliero

Parolo 6,5 - Riesce a stravolgere gli equilibri della partita con 30' ottimi in avvio di ripresa. E' l'interruttore della squadra, prodice tanto ma alla fine deve inchinarsi per demeriti non suoi

Ederson 5 - Delude come è solito fare quando gli si concede la vetrina. L'ex giocatore del Lione si è smarrito. Al 20' della ripresa non ce la fa più e Reja lo richiama in panca. Qualcosa nell'approccio va rivisto

Sansone 5,5 - Sempre nel vivo del gioco, ma nella sua prtita pesano 2-3 errori di livello assoluto. Si divora un giol a porta vuota, che simbolicamente diventa il preludio della sconfitta

Felipe Anderson 5,5 - Dopo un avvio discreto, si rivela in tutta la sua timidezza. Prestazione molto simile a quella di Ederson: la scarsa continuità di cui godono viene a galla subito



IL TABELLINO

LAZIO-PARMA 2-1

Lazio (4-2-3-1): Berisha 6,5; Konko 5,5, Ciani 6, Novaretti 6 (31' st Dias sv), Radu 6 (12' st Cavanda 6); Biglia 5, Onazi 7; Anderson 5,5, Ederson 5 (22' st Candreva 6), Keita 5; Perea 7,5. A disp.: Strakosha, Guerrieri, Biava, Vinicius, Ledesma, Gonzalez, Klose, Floccari. All.: Reja

Parma (4-3-3): Bajza 5,5; Cassani 6,5, Paletta 6, Felipe 6, Gobbi 6; Gargano 6,5, Marchionni 5,5, Parolo 6,5; Biabiany 6,5 (22' st Palladino 5,5), Cassano 5,5, Sansone 5,5. A disp.: Mirante, Coric, Mesbah, Kone, Lucarelli, Mendes, Acquah, Galloppa, Munari, Rosi, Amauri. All.: Donadoni

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 25' Perea (L), 43' Biabiany (P), 46' st Perea (L)

Ammoniti: Biglia, Perea (L), Cassani (P)

Espulsi: -