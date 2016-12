Coppa Italia, Genny 'a carogna minaccia Hamsik: "Nessun morto? Se menti so dove trovarti" 

17:22 - La finale di Coppa Italia fra Napoli e Fiorentina è potuta iniziare grazie a una trattativa con il capo della curva partenopea, Gennaro De Tommaso. A confermarlo è un verbale entrato in possesso del procuratore federale Stefano Palazzi e indirizzato alla Procura di Roma. 'A carogna, dopo la garanzie fornite da Hamsik sull'assenza di morti fuori dallo stadio, replica: "Se ci metti la faccia tu ce la metto anch'io. Tanto sappiamo chi siamo e dove siamo".

Una frase che suona tanto d'avvertimento. Come racconta 'La Repubblica', Hamsik non era granché d'accordo sull'ipotesi di affrontare il capo dei Mastiffs (anche per trascorsi poco chiari). Ma di fronte all'ipotesi prospettata alla società da Polizia e Federazione era impossibile tirarsi indietro. Serviva che qualcuno della squadra tranquillizzasse la curva su quanto accaduto fuori dallo stadio, spazzando via le voci insistenti sulla presenza di un morto. Iniziare la partita era un passaggio cruciale per impedire che la situazione degenerasse a livello di ordine pubblico.

Così Marek, accompagnato dagli agenti, da un dirigente del club e dall'ispettore della Federcalcio (che prenderà nota del "confronto") si presenta da Genny 'a carogna: "Con un tifoso morto non avremmo mai giocato - spiega - ma ci hanno assicurato che non è così". De Tommaso non si fida, lo invita a non credere alle "menzogne degli sbirri": "Non ci prendete in giro, l'hanno ammazzato". Così Hamsik diventa più convincente: "Ci sto mettendo la faccia. Ci sono due feriti, e non sono gravi. E non è una questione di ultras, l'aggressione è avvenuta per altri motivi". 'A carogna desiste: "Va bene. Se ci metti la faccia tu ce la metto anche io. Tanto tutti sappiamo chi siamo e dove siamo...". Poi fa il pollice alto alla curva, si può cominciare. Adesso tocca a Figc e Procura chiarire i contorni della vicenda ed esprimersi. L'Ufficio Indagini dovrà verificare se i tesserati hanno violato il codice sportivo, piegandosi "a un'illegittima pretesa e legittimando un comportamento violento, intimidatorio e aggressivo". Hamsik, però, non sembra rischiare nulla.