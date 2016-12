Coppa Italia: Fiorentina-Siena 2-1, Viola in semifinale

00:32 - Con più fatica del previsto, la Fiorentina batte 2-1 il Siena e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia, dove affronterà l'Udinese. Al Franchi, la squadra di Montella sblocca il match grazie a un destro di Ilicic (20'), che approfitta di un errore di Dellafiore. I bianconeri però non mollano e tornano in partita con Giacomazzi, che sugli sviluppi di una punizione infila l'1-1 (59'). A risolvere la gara ci pensa un colpo di testa di Compper (75').

LA PARTITA

Questa volta la Fiorentina bada al sodo, vince senza brillare e va parecchio in difficoltà contro l'ottimo Siena di Beretta. Ma poco importa a Montella, che centra la semifinale di Coppa Italia e prosegue la propria corsa nonostante l'infinita emergenza infortuni in attacco. Un problema che, nel primo tempo, non limita più di tanto la Viola, subito all'assalto grazie alle corsie laterali. Cuadrado e Joaquin creano parecchi problemi alla difesa (a tre) senese, che soffre la rapidità dei due esterni fiorentini. Al centro, schierato come falso 9, c'è lo sloveno Ilicic, che cerca la profondità ma spesso si abbassa sulla trequarti per favorire gli inserimenti dei compagni. Dopo due minuti potrebbe già cambiare la partita: Ilicic viene toccato in area e cade a terra, ma per Giacomelli il contatto non vale il calcio di rigore.



La Fiorentina preme con insistenza fino al vantaggio, timbrato al minuto 20: un buco di Dellafiore favorisce Ilicic, che di destro fa secco Farelli. Il Siena, orgoglioso e ben organizzato, reagisce all'istante e si rende pericoloso in un paio d'occasioni: Paolucci ci prova di testa al 22' (parata di Neto), poi è Giannetti a sfiorare l'1-1 con un gran destro dalla distanza (36'). La Fiorentina, rassicurata dal vantaggio, nel secondo tempo commette il grosso errore di abbassare sensibilmente il ritmo, confidando nel proprio palleggio per congelare la partita. Il piano potrebbe anche funzionare, soprattutto se l'arbitro Giacomelli, al 52', fischiasse a Mati Fernandez un rigore che pare evidente (fallo di Matheu sul cileno). Il Siena, graziato, cresce col passare dei minuti grazie a un'invidiabile condizione atletica, che li tiene in partita fino al 95'. Giacomazzi, sugli sviluppi di una punizione, trova l'1-1 di testa (59'), ma un quarto d'ora più tardi è Compper a riportare avanti la Fiorentina con un'incornata da pochi passi. Nel finale la squadra di Montella potrebbe allungare con Pizarro e Joaquin (un palo a testa), anche se il Siena, con un velenoso sinistro di Rosina respinto da Neto, va a un passo dai supplementari in pieno recupero (91'). La degna uscita di scena di una squadra orgogliosa e piena di coraggio.

LE PAGELLE



Compper 7 - Preciso in difesa, decide la partita con un gran colpo di testa.



Ilicic 6,5 - Si comporta bene da finto centravanti, anche se nella ripresa cala fisicamente.



Pasqual 5,5 - Meno propositivo del solito, non va praticamente mai sul fondo.



Rosina 6,5 - L'estro è rimasto lo stesso. Sempre vivo, sfiora il 2-2 in pieno recupero.



Dellafiore 5 - Regala il vantaggio al Fiorentina, dalle sue parti il Siena trema.

IL TABELLINO



FIORENTINA-SIENA 2-1

Fiorentina (4-3-2-1): Neto 6,5; Roncaglia 6, G. Rodriguez 6, Compper 7, Pasqual 5,5 (25' st Vargas 6); Mati Fernandez 6,5, Aquilani 6, Borja Valero 6 (10' st Pizarro 6,5); Cuadrado 6, Joaquin 5,5; Ilicic 6,5 (34' st Matos sv).

A disp.: Rosati, Venuti, Savic, Bakic, Olivera, Rebic, Wolski, Fazzi, Iakovenko. All.: Montella 6

Siena (3-4-3): Farelli 6; Matheu 5,5 (37' st Belmonte sv), Giacomazzi 6,5, Dellafiore 5; Angelo 6, Valiani 6, Pulzetti 5,5, Feddal 5,5; Rosina 6,5, Paolucci 5,5 (14' st Rossetti 6), Giannetti 6 (29' st Plasmati 5,5).

A disp.: Lamanna, Milos, Morero, Schiavone, Vergassola, Spinazzola, Thomas, D'Agostino, Scapuzzi. All.: Beretta 6

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 20' Ilicic (F), 14' st Giacomazzi (S), 30' st Compper (F)

Ammoniti: Giacomazzi, Pulzetti (S); Cuadrado, Ilicic, Roncaglia (F)

Espulsi: -