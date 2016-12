Coppa Italia: Fiorentina-Chievo 2-0, la Viola vola ai quarti di finale

00:26 - Match a senso unico al Franchi, dove la Fiorentina batte il Chievo 2-0 e si qualifica per i quarti di Coppa Italia (affronterà la vincente di Catania-Siena). La squadra di Montella sblocca la partita al 29' grazie a Joaquin, bravo a infilare Silvestri di sinistro. Il raddoppio è firmato da Rebic, che al 47' del primo tempo segna di testa dopo una traversa colpita da Borja Valero su punizione. Espulsi Sardo e Ambrosini per doppia ammonizione.

LA PARTITA

Pepito, purtroppo, è solo in tribuna. Da giovedì sarà negli Stati Uniti per curare il ginocchio destro, e il Franchi gli strappa un sottile sorriso invocandolo a gran voce. Anche la Fiorentina fa la sua parte, battendo agevolmente il Chievo per 2-0 e regalando, almeno per 90 minuti, un po' di serenità a un compagno che ne ha davvero bisogno.



Il primo tempo del Franchi, certo per nulla elettrizzante, è comunque un monologo della Fiorentina, che si esprime con pazienza prima di affondare il Chievo nell'ultimo quarto d'ora. Montella, che oltre a Rossi e Gomez deve rinunciare anche allo squalificato Cuadrado, ridisegna l'attacco proponendo Joaquin, Rebic e Wolski. Se lo spagnolo, già discretamente utilizzato nel corso della stagione, non ha problemi a entrare presto in partita, per gli altri due la situazione è un po' più complicata. Rebic fatica a trovare la giusta posizione al centro, mentre Wolski si muove molto ma, spesso, facendo confusione. Ecco perché l'ottima prova del centrocampo (Mati Fernandez, Ambrosini e Borja Valero), nella prima mezz'ora, non riesce a sfociare in alcuna occasione da rete. Il Chievo, in campo con un 4-5-1 esageratamente difensivo, si copre con ordine ma, in avanti, lascia totalmente isolato il povero Paloschi. Il match, non a caso, si sblocca quando i veneti rimangono provvisoriamente in 10 a causa di un colpo al naso subìto da Pamic; è il minuto 29, quando Joaquin sfrutta un assist di Wolski e, con un sinistro a incrociare, infila Silvestri da centro area.



Sotto di un gol, il Chievo non accenna alcuna reazione ma, anzi, subisce passivamente la costante iniziativa della Fiorentina. Joaquin e Roncaglia, a destra, sfondano a intervalli regolari. L'argentino ci prova dalla distanza al 45' (conclusione respinta dal portiere); poi, prima del riposo (47'), lo spagnolo taglia al centro e si guadagna una punizione dal limite: Borja Valero colpisce la traversa e, sulla respinta, Rebic infila di testa. L'ottavo di finale, se mai fosse stato in bilico, di fatto termina qua. La ripresa del Chievo è ancora più anonima dei primi 45 minuti, anche se Corini prova a invertire la rotta inserendo Thereau al posto di Sestu (8'), ma l'espulsione di Sardo per doppio giallo (23') azzera ogni possibilità di rimonta. La Viola, che chiude in 10 per il rosso ad Ambrosini (doppia ammonizione al 39') sfiora subito il tris con Mati Fernandez (traversa dalla distanza al 2') e lo realizza con Matos (31'), ma la rete è annullata per un dubbio fuorigioco. Ai quarti la Fiorentina affronterà la vincente di Catania-Siena. Anche se molti, stasera, sognavano già il prossimo 3 maggio, giorno della finale all'Olimpico di Roma. Magari con la Fiorentina in campo. Magari con Pepito.

LE PAGELLE



Joaquin 7 - Senza Rossi e Cuadrado, si carica la squadra sulle spalle e spiana alla Viola la qualificazione ai quarti. A destra è una spina nel fianco, i gol in stagione sono quattro.



Rebic 6,5 - Un po' disorientato nella prima parte di gara, quando non riesce a trovare la posizione giusta al centro dell'attacco. Acquista coraggio col passare dei minuti, fino a segnare il primo gol con la maglia viola in chiusura di primo tempo.



Paloschi 5,5 - Isolato, abbandonato, dimenticato nella metà campo offensiva del Chievo. Prova a combattere, ma è costretto ad alzare bandiera bianca.



Sardo 4,5 - Non si propone mai sulla destra, dove si limita a tenere la posizione. Già ammonito, al 68' lascia i compagni in 10 per una simulazione senza senso.



Sestu 4,5 - In 53 minuti di gioco è pressoché inesistente in entrambe le fasi.

IL TABELLINO



FIORENTINA-CHIEVO 2-0

Fiorentina (4-3-3): Neto 6; Roncaglia 6,5, G. Rodriguez 6, Compper 6,5 (36' st Vecino sv), Tomovic 6; M. Fernandez 7, Ambrosini 6, Borja Valero 6,5; Joaquin 7, Rebic 6,5 (19' st Matos 6,5), Wolski 6 (24' st Pizarro 6).

A disp.: Munua, Lezzerini, Vargas, Savic, Capezzi, Olivera, Iakovenko, Ilicic, Empereur. All.: Montella 7

Chievo (4-5-1): Silvestri 6; Sardo 4,5, Dainelli 5, Cesar 5, Pamic 5 (40' Dramè 5,5); Sestu 4,5 (8' st Thereau 5,5), Bentivoglio 6, Radovanovic 5,5, Hetemaj 5, Estigarribia 5; Paloschi 5,5 (26' st Frey 5,5).

A disp.: Squizzi, Bernardini, Dos Santos, Papp, Acosty, Pellissier, Lazarevic, Mbaye. All.: Corini 4,5

Arbitro: Irrati

Marcatori: 29' Joaquin (F), 47' Rebic (F)

Ammoniti: Radovanovic, Cesar, Hetemaj (C); Borja Valero (F)

Espulsi: 23' st Sardo (C) per doppia ammonizione, 39' st Ambrosini (F) per doppia ammonizione