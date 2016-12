Coppa Italia, De Luca del Bari squalificato dopo essere stato morso da Comi

14:13 - Beffa per Giuseppe De Luca, giocatore del Bari squalificato dopo il pugno rifilato a Comi che lo aveva appena morso. Il giudice sportivo ha inflitto tre giornate di squalifica all'attaccante, espulso nella partita persa in coppa Italia contro l'Avellino. L'episodio, che ha ricordato le 'gesta' di Suarez, ha suscitato molte polemiche e l'indignazione del presidente del Bari Paparesta. Niente prova tv per Comi, autore del gol del pareggio.



Il giudice sportivo ha inoltre squalificato per due giornate Daniele Corti (Varese) per insulti all'arbitro e a Rinaudo (Catania) per somma di ammonizioni(comportamento scorretto e proteste verso gli ufficiali di gara e per aver rivolto un'espressione ingiuriosa verso l'arbitro). Le decisioni del giudice si riferiscono al terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Sono stati squalificati per un turno: Stefano Morrone (Pisa), Luca Ceccarelli (Spezia), Daniele Corvia (Brescia), Giovanni Fietta (Como), Alessandro Marchi (Cremonese), Alberto Masi (Ternana), Amidu Salifu (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Piero Braglia, allenatore del Pisa, è stato squalificato due turni per aver insultato un assistente di gara.