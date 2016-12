Coppa Italia, ci siamo: oggi l'atto finale

17:28 - Manca poco all'atto finale della Coppa Italia Tim Cup, che sarà assegnata stasera allo stadio Olimpico di Roma. A contendersela, Fiorentina e Napoli: mille le storie che si intrecciano tra le due compagini, a cominciare dagli allenatori. Per Montella è la prima finale: segno di una crescita professionale esponenziale. Benitez invece potremmo definirlo un "Re di Coppe": in carriera ne ha vinte 8, di cui 1 Champions.

Il bottino dell'allenatore del Napoli conta anche di 2 Europa League, 1 Supercoppa Italiana, 1 Mondiale per Club, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa d'Inghilterra, la maggior parte delle quali col Liverpool. Inoltre, è stato giudicato come "Migliore allenatore dell'anno" dalla UEFA per ben 2 anni consecutivi, 2003-04 e 2004-05. Una carriera luminosa e vincente, che Montella può sperare di replicare: le basi ci sono tutte.

Confrontando gli interpreti invece, le squadre sono molto offensive: entrambe giocano un reparto avanzato farcito di campioni. Da una parte, la punta di diamante è Higuaìn, ex Real Madrid, giocatore da 40 milioni di euro e da 24 reti stagionali, che sarà supportato da Callejòn, Mertens e Hamsik; dall'altra parte l'attacco, stellare sulla carta, sarà decimato. Assenti Gomez, sfortunatissimo bomber tedesco, e Rossi, recuperato per la panchina ma ancora fuori condizione, mancherà anche Cuadrado per squalifica. Montella dovrà quindi affidarsi alle cosiddette "seconde linee": possibile l'impiego di Matri, con Joaquin e Ilicic.

I moduli, molto simili, prevedono la difesa a 4 in entrambi i casi: i viola schiereranno i titolari Tomovic, Rodriguez, Savic e un Vargas abbassato a livello dei terzini, con licenza di spingere in fase offensiva. I partenopei risponderanno con Henrique, Ghoulam, Albiol, e Fernandez.

Infine la parte nevralgica del campo, e qua sono notevoli le differenze. La Fiorentina metterà in campo pura qualità: Pizarro, Borja Valero e Aquilani, pronti a rifornire le punte di assist al millimetro. Centrocampo del Napoli muscoli e testa: Jorginho inventerà traiettorie per i palloni recuperati da Inler. In porta, Reina e Neto, con l'ultimo in dubbio fino all'ultimo per un piccolo infortunio alla mano.

Una cosa è sicura: non mancherà lo spettacolo.

28MILA TIFOSI VIOLA IN VIAGGIO

Saranno complessivamente 28mila i tifosi della Fiorentina attesi in serata all'Olimpico di Roma. Parte dei pullman organizzati sono già arrivati nella Capitale, altri sono attesi entro il primo pomeriggio. A Firenze nel frattempo sono stati allestiti dei maxischermi per seguire la partita, cosa invece non avvenuta a Napoli. Dopo la partita, i tifosi non potranno attendere il club nella stazione di Campo di Marte, ma potranno accoglierli al di fuori della stessa. Se con o senza la Coppa si saprà intorno alle 23,30.

NAPOLI IN ATTESA, SCHERMI GIGANTI NEI NEGOZI

Le strade di Napoli sono presidiate da venditori di gadget, balconi e vetrine ostentano bandiere e striscioni. La A1 comincia a intasarsi a causa dei tifosi in viaggio verso la Capitale, anche se i cancelli apriranno solo alle 16,30. Visto l'impossibilità di installare un maxischermo, i centri commerciali e i locali si sono organizzati e hanno esposto schermi giganti per far seguire il match. La scaramanzia impedisce di sapere le modalità e gli orari di rientro del club.



PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-1-2): Neto; Tomovic, Rodriguez, Savic, Vargas; Aquilani, Pizarro, Borja Valero; Ilicic; Joaquin, Matri.

All: Montella

Napoli (4-2-3-1): Reina; Henrique, Albiol, Fernandèz, Ghoulam; Jorginho, Inler; Callejòn, Hamsik, Mertens; Higuain.

All: Benitez