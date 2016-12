9 gennaio 2014 Coppa Italia: anche l'Udinese affonda l'Inter 1-0 Decide un gol di Maicosuel al 32' pt. La squadra di Mazzarri confusa, terza sconfitta nelle ultime quattro gare. L'Udinese va ai quarti, contro la vincente di Milan-Spezia di ROBERTO OMINI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:18 - Udinese-Inter 1-0, decide un gol di Maicosuel al 32' del primo tempo. La squadra di Guidolin avanza in Coppa Italia, nei quarti giocherà contro la vincente di Milan-Spezia. Mentre l'Inter, confusa e ancora una volta perdente, certifica il suo stato di crisi: è la terza sconfitta nelle ultime quattro gare (le altre con Napoli e Lazio, nel mezzo la vittoria nel derby). E' tornato in campo Milito ed è stato il migliore dei suoi. Troppo poco.

LA PARTITA

Formazioni ricche di novità: Milito in campo dall'inizio è quella più attesa. Palacio e Di Natale, i due cannonieri, accomodati in panchina. E due squadre che in Coppa Italia misurano il loro stato d'animo, nonché di classifica: sappiamo, per entrambe, che non è granché.

Il primo quarto d'ora è merce solo udinese: l'Inter dormicchia nella sua metà campo, Nico Lopez e Maicosuel mettono i brividi addosso a Carrizo, la necessità nerazzurra di fare gioco d'attacco si spegne già a metà campo, col passo lento di Mudingayi e Kuzmanovic. Milito è laggiù, Kovacic lo sorregge venti metri dietro. Così non si arriva da nessuna parte.

L'Udinese ha più corsa, rincorre tutti i palloni e gli avversari. L'Inter ci prova col mestiere e i calci da fermo: chissà mai. Milito cerca palloni e l'aiuto dei suoi, Kovacic si prende una ammonizione -immeritata- per una normale scorrettezza a centrocampo, e alla metà del primo tempo da casa-Inter arriva il primo tiro in porta, da lontano: almeno un segnale. L'Udinese governa il campo senza assilli, le folate di vento verso l'area dell'Inter creano sempre preoccupazioni e al 32', sulla volata di Nico Lopez a destra, si apre la difesa interista e Maicosuel a porta vuota insacca. Uno a zero.

Reazione Inter? Immediata, con un tiro che Kuzmanovic (36') che incoccia la traversa. Subito dopo Domizzi affonda Milito in piena area, ma coi rigori ai nerazzurri, si sa... Non si segnalano altri sussulti, fino al riposo. Dalla panchina di Mazzarri si alza Palacio, pronto per dare sostanza a un gioco d'attacco pericolosamente distante dal mondo nerazzurro. E Palacio, dopo l'intervallo, entra al fianco di Milito: fuori Mudingayi.

Migliora il gioco-Inter: E ci mancherebbe: due attaccanti sono una necessità, non una eccezione. L'Udinese deve per forza arretrare e al 9' ecco due momenti caldi: Widmer intercetta con la mano in area, ma è inutile che gli interisti chiedano il rigore, così sulle proteste nasce un assolo di Maicosuel che supera Carrizo in uscita, serve a Pinzi una palla-gol non facile che è sprecata. Proteste di gruppo, Carrizo ammonito.

Dentro anche Alvarez, fuori Zanetti (e che applausi, per il capitano!). Mazzarri si gioca tutto, scoprendo le retrovie. Ci può stare tutto: il pari dell'Inter, il raddoppio dell'Udinese in contropiede. Ma le velleità offensive dell'Inter sono caotiche, frenetiche, tanto da non superare i raddoppi dei friulani. Poi nessun nerazzurro, a parte Kuzmanovic, che provi a tirare in porta. Mentre negli spazi, l'Udinese trova palloni buoni da spedire verso Carrizo. Tenta Badu in corsa (26' st), fuori di poco.

Per l'Inter ci prova Alvarez (30' st) servito da Milito: la porta è vicina, ma il pallone è alto di almeno sei metri. E' anche il tempo di Botta, tesserato il giorno prima: dentro anche lui, per tre punte più Alvarez. La confusione negli attacchi interisti la si vede e fa soffrire, uscire dalla Coppa Italia e raccattare la terza sconfitta nelle ulltime quattro partite (Napoli e Lazio, le altre; vinto il derby) significa certificare lo stato di crisi.

Per ultimo ci prova Guarin (43' st), ma il pallone esce di un niente. E' la più chiara occasione della serata interista: averla creata a due minuti dalla fine, è una colpa. Evidentemente.



LE PAGELLE

Milito 6,5 - I suoi primi 90 minuti di stagione promettono qualcosa. Purtroppo è l'Inter attorno a lui a non promettere niente di buono.

Andreolli 5,5 - Ripescato per capire quanto vale in Coppa Italia, soffre le accelerazioni di Maicosuel.

Kuzmanovic 6 - E' il solo interista che cerca la porta avversaria coi tiri da lontano, visto che l'area dei friulani non è frequentabile per eccesso di preenze.

Kovacic 5 - L'ennesima prova per valuatre il suo valore è sprecata. Per un tempo a supporto di Milito mostra tutto il suo disagio. Nel secondo, arretrato, non combina granché.

Palacio 5 - Un tempo al fianco di Milito, ma forse avverte il diritto di giocare male. Tocca anche a lui.

Kelava 6,5 - Portiere di questa notte, un paio di ingenuità in avvio, poi le mani sicure per respingere non molto.

Maicosuel 7 - Una, dieci, venti volte prende palla e vola, come vuole e dove vuole. Gli spazi glieli concede l'Inter e se li crea lui.

Nico Lopez 6,5 - Lavora ai fianchi la difesa interista, con percussioni ostinate.



IL TABELLINO

Udinese-Inter 1-0

Udinese (3-5-2): Kelava 6,5; Heurtaux 6, Danilo 6,5, Domizzi 6; Widmer 6, Allan 6,5, Badu 6,5, Pinzi 6, Gabriel Silva 6,5; Nico Lopez 6,5 (31' st Pereyra sv), Maicosuel 7(43' st Fernandes sv). A disposizione: Scuffet, Naldo, Bubnjic, Basta, Di Natale, Milnar, Jadson, Douglas, Lazzari, Pereyra, Zielinski. All.: Guidolin 6

Inter (3-5-1-1): Carrizo 6; Andreolli 5,5, Samuel 6, Campagnaro 6; Zanetti 5,5 (15' st Alvarez 5), Guarin 5,5, Mudingayi 5 (1' st Palacio 5), Kuzmanovic 6, Nagatomo 6; Kovacic 5 (36' st Botta sv); Milito 6,5. A disposizione: Handanovic, Castellazzi, Jonathan, Juan Jesus, Cambiasso, Ranocchia, Rolando . All.: Mazzarri 5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 32' pt Maicosuel (U)

Ammoniti: Badu, Allan, Danilo, Pinzi (U), Kovacic, Carrizo (I)