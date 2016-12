Coppa di Portogallo, Benfica-Porto 3-1: Aquile in finale

11:02 - Dopo l’1-0 dell’andata per il Porto, il Benfica vince 3-1 nella suggestiva cornice del Da Luz e vola in finale di Coppa di Portogallo. Match infuocato, con due cartellini rossi (Siqueira e Quaresma) ed entrambi gli allenatori espulsi. Benfica in vantaggio con Edoardo Salvio, poi a segno Varela, Enzo Pérez dal dischetto e André Gomes. Durante la partita alta tensione sugli spalti, in campo rissa a fine gara.