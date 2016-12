Coppa di Lega: Nantes battuto, Psg in finale

10:08 - Nel segno di Ibrahimovic: a La Beaujoire il Psg batte 2-1 il Nantes e accede alla finale di Coppa di Lega, in programma il 19 aprile a Saint Denis. Vantaggio ospite dopo cinque minuti con il numero dieci svedese, quindi la beffa potrebbe portare il nome di Veigneau, abile a firmare l'1-1 all'82'. Ma nel momento di maggior sofferenza ancora Ibra toglie le castagne dal fuoco: colpo di testa e sorpasso decisivo al 90'.

Il grande assente è Cavani, infortunato: Blanc punta tutto su Ibra, Lavezzi e Lucas per scardinare la difesa del Nantes, che fra le mura amiche, in questa edizione della Coppa di Lega, ha sempre trovato la vittoria. Pronti via e il Psg mette paura ai padroni di casa: palo di Lavezzi al 4'. E' solo il preludio del gol: rinvio disastroso di Riou, Ibra non ci pensa due volte e con il mancino, da venticinque metri, non perdona l'estremo difensore avversario. Un altro gol strepitoso, il trentesimo in questa stagione. Il Nantes si spaventa e soffre terribilmente: il primo tempo è tutto parigino, con punte di possesso palla da 90% per Thiago Silva e compagni. Sembra non esserci partita, ma il raddoppio, complice un altro errore di Lavezzi a tu per tu con Riou, non arriva.

La ripresa si apre con un altro piglio: Der Zakarian riesce a scuotere i suoi negli spogliatoi. Con il passare dei minuti il Nantes aumenta gradualmente la sua pressione. Facendo soffrire terribilmente i ragazzi di Blanc: e all'82', puntuale, arriva il gol di Veigneau, libero di colpire indisturbato a centroarea. La Beaujoire è una bolgia, ma il fuoriclasse svedese non ci sta: bello spunto di Lucas sulla destra, palla al centro e Zlatan Ibrahimovic fa 1-2 al 90', firmando il suo trentunesimo gol. Non c'è più tempo: il Psg è in finale (a cui mancava dall'edizione 2007-2008, quando vinse il trofeo), dove affronterà la vincente della sfida fra Lione e Troyes.