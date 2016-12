Coppa di Lega di Francia: Psg in semifinale, Bordeaux ko

10:12 - E' il Paris Saint-Germain la prima squadra a qualificarsi per le semifinali della Coppa di Lega di Francia. Nei quarti la squadra di Laurent Blanc si impone 3-1 sul campo del Bordeaux grazie a due reti nei minuti finali del match. A secco Zlatan Ibrahimovic, reduce dalla serata di gala di Zurigo per il Pallone d'oro e sostituito al 45' da Cavani. Le reti del Psg portano la firma di Pastore, Rabiot e Matuidi. Al Bordeaux non basta il gol di Poko.

Davanti al proprio pubblico il Bordeaux tiene testa per gran parte della gara ai campioni di Francia. Il Psg sblocca il risultato nei minuti finali del primo tempo con Pastore, ma i padroni di casa rispondono in avvio di ripresa con Poko, abile a sfruttare un errore di Rabiot. Il baby francese, classe '95, si riscatta però nel finale sfruttando al meglio un fantastico assist di Pastore che lo mette solo davanti al portiere: il giovane centrocampista scarica il sinistro in rete e riporta avanti il Paris Saint-Germain. Due minuti dopo Matuidi, subentrato poco prima a Verrati, firma il 3-1 che chiude i conti.