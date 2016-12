19 aprile 2014 Coppa di Lega al Psg, Cavani stende il Lione La squadra di Blanc vince 2-1 grazie a una doppietta dell'uruguaiano e si aggiudica il trofeo per la quarta volta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

23:36 - Cavani regala al Psg la Coppa di Lega francese. La squadra di Laurent Blanc batte 2-1 il Lione nella finale giocata allo Stade de France: l'ex attaccante del Napoli decide la sfida con una doppietta nel primo tempo e vendica la sconfitta di domenica scorsa nella gara di campionato a Gerland. Al Lione non basta la rete di Lacazette nella ripresa. Per il Psg si tratta del quarto trionfo nella competizione dopo quelli del 1995, 1998 e 2008.

Bastano quattro minuti al Psg per sbloccare il risultato. Maxwell sfonda a sinistra dopo una bella combinazione con Lavezzi e tocca per Cavani, che deve solo spingere in rete. L'uruguaiano si ripete al 32': il direttore di gara punisce con il rigore un'uscita avventata del portiere del Lione Anthony Lopes su Lucas, la conclusione dagli undici metri dell'attaccante non dà scampo al numero uno. Cavani potrebbe calare il tris poco dopo ma il suo destro da distanza ravvicinata non inquadra la porta. Nella ripresa Lacazette riapre la gara con un gran destro da circa 25 metri che sorprende Douchez, in porta dal 1' al posto di Sirigu, e si insacca a fil di palo. Il Lione però non riesce più a creare pericoli, mentre il Psg nel finale spreca diverse occasioni in contropiede con Menez e Pastore. Finisce 2-1: in attesa di conquistare matematicamente il suo secondo titolo di fila nella Ligue 1, la squadra di Blanc alza il primo trofeo stagionale.