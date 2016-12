Coppa di Germania: festa Bayern, Dortmund al tappeto

23:17 - Grazie ai gol di Robben e Muller nel secondo tempo supplementare, il Bayern Monaco batte 2-0 il Borussia Dortmund all’Olympiastadion di Berlino e vince la Coppa di Germania per la 17esima volta nella sua storia. La squadra allenata da Pep Guardiola chiude così nel migliore dei modi una stagione che l’ha vista vincere anche la Supercoppa europea, la Bundesliga e il Mondiale per club. Il Borussia recrimina per un gol fantasma di Hummels a metà ripresa.

Parte bene il Bayern che mette subito alla prova i riflessi di Weidenfeller con due conclusioni di Muller e Robben. La prima grana per Guardiola arriva al 31’ quando Lahm è costretto a chiedere il cambio a causa di un problema al piede sinistro: al suo posto entra Ribery. Prima del riposo è il Borussia a sfiorare il gol con un bello spunto di Lewandowski che però, da ottima posizione, spara alto. Emozioni a raffica nella ripresa. Al 60’ Reus calcia una punizione dal limite, il suo destro viene deviato dalla barriera e il pallone si impenna: Neuer lo battezza fuori, la sfera rimbalza sulla parte superiore della traversa e finisce in corner. Eccesso di sicurezza per il portiere del Bayern che quattro minuti più tardi sembra battuto: sponda aerea di Lewandowski per Hummels che (in fuorigioco) gira a rete di testa trovando il salvataggio disperato di Dante. La palla sembra avere interamente oltrepassato la linea bianca, il Borussia chiede il gol ma l’arbitro lascia correre. Prima del 90’ è Robben ad avere la palla giusta, ma il suo sinistro viene respinto da Weidenfeller in uscita. Si va ai supplementari.

E’ proprio Robben a sbloccare il risultato al 107'. Break sulla trequarti di Boateng che ruba palla a Grosskreutz e mette in mezzo dalla destra, sul secondo palo l’olandese anticipa Piszczek e calcia al volo col sinistro. L'intervento di Weidenfeller è goffo, la palla gli passa tra le gambe e finisce in rete. Il Borussia tenta il tutto per tutto e, quasi allo scadere, un destro di Reus deviato da Boateng sfiora la traversa con Neuer immobile. Ma il Bayern la chiude al 123’: classico contropiede con Pizarro che mette Muller tutto solo davanti a Weidenfeller, dribbling secco e gol a porta vuota. La festa del Bayern, a questo punto, può avere inizio.