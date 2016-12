Coppa di Francia: Psg eliminato, Monaco ok ma perde Falcao

00:13 - Sorprese e spettacolo nei sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Prima sconfitta del 2014 per il Psg, che esce di scena perdendo in casa 2-1 con il Montpellier: al vantaggio di Congre risponde Cavani, ma nella ripresa decide Montano. Passa agli ottavi invece il Monaco che batte 3-0 il Monts d’Or Azergues, squadra di quarta divisione dell'ex Giuly: in gol Falcao e Riviere (2), ma proprio il colombiano è costretto a lasciare il campo in barella.

Allo Stade de Gerland di Lione, si capisce subito la disparità di valori tra il Monaco e il Monts. Al 29', dopo qualche schermaglia, arriva il vantaggio biancorosso con un tocco sottomisura di Falcao su una perfetta sponda aerea di Germain. In chiusura di frazione la beffa per Ranieri che perde proprio il bomber colombiano per un infortunio al ginocchio sinistro. Al suo posto entra Reviere, che nella ripresa chiude il conto con una doppietta: prima (63') sfrutta un errore del portiere del Monts che valuta male un lungo lancio dal centrocampo, poi (72') chiude definitivamente i conti con un mancino letale su suggerimento da sinistra di Nabil Dirar.



Al Parco dei Principi parte bene il Psg ma prima Lucas e poi Cavani trovano sulla loro strada un attento Pionnier. Al 20' passa a sorpresa il Montpellier con con un colpo di testa di Congre che svetta sul calcio piazzato di Tiené. Passano appena dieci minuti e i parigini pareggiano con un'incursione di Digne che da sinistra serve Cavani: l'uruguaiano a centro area non può sbagliare. E proprio il Matador pochi secondi più tardi fallisce il raddoppio dopo due conclusioni di Pastore e Lucas. Nella ripresa il Psg è più impreciso e gli ospiti ne approfittano al 69' con un altro colpo di testa, stavolta di Montano, che insacca il corner di Cabella. Nel finale Blanc butta dentro anche Ibrahimovic, ma è troppo tardi: passa il Montpellier.



Nelle altre partite scivolone clamoroso del Bordeaux che perde 4-3 ai rigori contro il Monticello, formazione corsa del paesino di Ile Rousse, che milita in quinta divisione. Perde a sorpresa anche il Tolosa, 2-1 sul campo del Moulins, club di quarta divisione. Fa il suo dovere solo il Lione, che vince 3-1 in rimonta in casa del Yzeure: a M'Baye rispondono Briand, Gourcuff, Malbranque.