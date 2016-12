Coppa del Re: tris Real, Atletico travolto

10:12 - Il Real Madrid travolge 3-0 l'Atletico Madrid nella semifinale di andata della Coppa del Re e ipoteca la qualificazione alla finale. La squadra di Ancelotti sblocca il risultato grazie a un'autorete di Insua al 17' e chiude i conti nella ripresa con Jesé (12') e Di Maria (28'). I Colchoneros di Simeone non brillano ma sono anche sfortunati: sul primo e sul terzo gol a ingannare il portiere Curtois sono le deviazioni di due difensori.

Com'era prevedibile dopo l'infuocato derby di campionato non mancano fin dai primi minuti interventi decisi e faccia a faccia a muso duro tra i giocatori. A dare spettacolo sono soprattutto Pepe e Diego Costa, che fanno scintille ogni volta che entrano a contatto. Il vantaggio della squadra di Ancelotti arriva al 17': Pepe si stacca per un attimo da Diego Costa, si lancia in avanti e lascia partire un destro da circa 25 metri che trova la deviazione decisiva di Insua. Courtois non può niente: 1-0 Real. L'Atletico fa fatica e riesce a farsi vedere dalle parti di Casillas solo sparacchiando in area qualche traversone su calcio piazzato, ma il portiere dei blancos non si deve mai sporcare le mani. Anzi, è il Real a sfiorare il raddoppio con Jesé e Modric.



Il copione non cambia nella ripresa. Il raddoppio del Real Madrid al 57' è anche l'azione più bella della partita: Di Maria si inventa uno strepitoso assist per il taglio di Jesé facendo passare la palla tra le gambe di un difensore, l'attaccante brucia il suo marcatore e sfiora la palla con l'esterno quel tanto che basta per prendere in controtempo Curtois e realizzare il 2-0. Al 72' Simeone ha la prova definitiva che non è proprio serata per il suo Atletico: Godin sovrasta Pepe e schiaccia di testa a botta a sicura ma Modric salva sulla linea; sul ribaltamento di fronte Di Maria prova il sinistro dalla distanza e grazie a un'altra deviazione, questa volta di Miranda, spiazza Curtois per il 3-0. L'Atletico alza bandiera bianca, il Real va vicino al 4-0 con Ronaldo e Morata ma il risultato non cambia più. Tra sei giorni ai Colchoneros servirà un'impresa per ribaltare il risultato nella gara di ritorno al Vicente Calderon.