Coppa del Re: è il giorno di Barcellona-Real

11:54 - E' la sera di Barcellona-Real Madrid ed è una sera senza ritorno. Al Mestalla di Valencia (ore 21.30, diretta esclusiva su Premium Calcio a partire dalle 20.45) si assegna la Coppa del Re, il primo trofeo spagnolo ma anche l'ultima occasione per Messi e compagni di non chiudere in maniera fallimentare la stagione. E' una finale a due volti ma con lo stesso punto di partenza: sbagliare non è possibile, non è permesso. Neppure Ancelotti, che in fondo rincorre il suo triplete, può permettersi un fallimento. L'aria che tira attorno al tecnico italiano non è mai troppo pulita. Attenzione, quindi, perché lasciare agli eterni nemici la Coppa potrebbe costare caro.

Non ci sarà Cristiano Ronaldo, per cui ieri, dopo aver tentato un disperato recupero, è arrivato lo stop definitivo. Per il resto dentro tutti i migliori o quasi. Ancelotti se la giocherà all'attacco: così dicono almeno i giornali spagnoli, sicuri che don Carlos si affiderà al tridente Bale, Benzema, Isco supportato da una mediana in cui Di Maria, per capirci, ha molto poco del centrocampista e molto dell'attaccante aggiunto. Nessun calcolo perciò. Vincere o vincere. E vada come vada.Sull'altra sponda, invece, soliti notissimi nomi. Messi con Pedro e Neymar in avanti e Bartra al centro della difesa con Mascherano per sostituire l'infortunato Piqué. Ma Messi, appunto, perché è pacifico pensare che molto passerà dai suoi piedi. Non è in un gran momento la Pulce. Ha deluso, e molto, nella sfida decisiva di Champions contro l'Atletico. Sparito, desaparecido per dirla come la dicono in Spagna dove qualcuno, e nemmeno poca gente, comincia a pensare che Messi si stia conservando per il Mondiale. L'appuntamento principe della sua stagione e, forse, della sua carriera. Ma dato che la sua prestazione farà da pendolo del Clasico, è più che lecito chiedersi che Messi si vedrà al Mestalla. E se saprà salvare almeno un pezzettino della stagione dei blaugrana, fuori dall'Europa che conta e a -4 dall'Atletico nella Liga. Sotto a chi tocca, quindi, senza dimenticarsi che il più grande spettacolo dopo il weekend è un'esclusiva Premium. Non si può mancare: l'appuntamento è con il nostro Massimo Callegari dalle 20.45.

Queste le probabili formazioni:

Barcellona (4-3-3): Pinto; Alves, Bartra, Mascherano, J. Alba; Xavi, Busquets, Iniesta; Pedro, Messi, Neymar

Real Madrid (4-3-3): Casillas; Carvajal, Pepe, Ramos, Coentrao; Modric, X. Alonso, Di Maria; Bale, Benzema, Isco