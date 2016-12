Coppa del Re: Barça-Real senza Ronaldo

20:03 - Cresce l'attesa per il "Clasìco" che mercoledì sera deciderà la vincitrice della Copa del Rey 2014. Al "Mestalla" di Valencia andrà in scena Barcellona-Real Madrid, con i blaugrana chiamati alla conquista dell'unico titolo per la stagione, essendo fuori in Champions League e lontani dai due club di Madrid in campionato. Per il Real, possibile ancora un "triplete" storico: Liga, Copa del Rey e la tanto agognata "decìma" Champions.

Le ultime notizie non sono confortanti per nessuno dei due club. Sul fronte catalano, Piqué sarà fuori, a causa di un problema fisico dal quale non si è completamente recuperato. Lo stesso capitano Puyol ha provato a recuperare in tempo per la sfida, ma sta ancora allenandosi da solo, e le speranze di una sua presenza sono davvero esigue. Resta così unice centrale a disposizione di Martino Marc Bartra, che farà coppia con tutta probabilità con Mascherano. Confermato Pinto per la porta: il portiere ha collezionato in questa competizione 47 presenze, concedendo 33 reti, vincendo il trofeo in due occasioni e perdendolo in una, casualmente proprio contro il Real Madrid. In conferenza stampa ha parlato Iniesta, che ha confermato il desiderio di rifarsi dopo due sconfitte consecutive che hanno allontanato 2 obiettivi stagionali: "La squadra sa come si fa. E' vero che veniamo da una settimana molto difficile, ma non abbiamo altro in testa se non entrare in campo e vincere il trofeo". L'allenatore Gerardo Martino è sulla stessa lunghezza d'onda del suo calciatore: "Siamo i primi che vorrebbero vincere sempre, a volte le cose non vanno come si vuole. In Liga mancano poche partite, se gli altri rallentano dovremo essere bravi a sfruttare questi stop. La finale di Copa del Rey vogliamo vincerla, siamo felici di essere all'ultimo atto e ce la giocheremo. Ronaldo? E' un giocatore fondamentale, ma il Real che lui ci sia o meno non cambia gioco. Qualcuno sarà in grado di sostituirlo in maniera più che degna. Quando si vince, e quando si perde, la responsabilità è di tutti".

Per i merengue, ha parlato Carlo Ancelotti, il quale ha annunciato ufficialmente che Ronaldo non giocherà: "L'ho saputo questa mattina. Non gli ho concesso turni di riposo, è vero, ma non dava segni di stanchezza. Ho avuto con lui la stessa attenzione che ho avuto verso gli altri giocatori. Noi giochiamo allo stesso modo da un anno, non ci sono ragioni per cambiare sistema di gioco, a prescindere dall'avversario. Anche al Bernabeu stavamo giocando bene ed eravamo in vantaggio: poi abbiamo commesso piccoli errori e abbiamo perso. Il Barcellona tiene molto bene il possesso del pallone, noi sfrutteremo le nostre qualità". Poi una curiosità: "Ci siamo allenati 5 minuti sui calci di rigore. E' un'eventualità remota, ma c'è. E' anche vero che in caso sarebbe una situazione più psicologia che tecnica". Ultima considerazione su Messi: "Non ci sarà marcatura personalizzata: se raddoppiamo o triplichiamo su Messi, lasciamo liberi Neymar, Pedro, Fabregas o chiunque giochi. Lo controlleremo e difenderemo tutti insieme".

Una piccola sfida il Barcellona l'ha già vinta: secondo "el Cholo" Diego Simeone, la Copa è già sulle Ramblas: "La vincerà il Barcellona, ne sono sicuro" le sue parole al programma radiofonico "Al Primer Toque".