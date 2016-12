Copa Libertadores, vince il San Lorenzo. Battuto il Nacional

16:45 - Il San Lorenzo in paradiso. E non solo perché è questa la squadra di Papa Francesco, ma perché per la prima volta nella sua storia gli argentini si sono aggiudicati la Copa Libertadores. Vittoria, nella gara di ritorno (l'andata era finita 1-1) giocata al 'Nuovo Gasometro' di Buenos Aires davanti a 44mila spettatori, grazie a un gol messo a segno al 36' da Nestor Ortigoza su rigore. Battuto, quindi, il Nacional del Paraguay.

LA COPPA AL PAPA

Giovedì o venerdì della settimana prossima una delegazione del San Lorenzo porterà la Coppa Libertadores al Papa: lo ha assicurato Marcelo Tinelli, vicepresidente del club argentino che ieri notte ha vinto il torneo dopo aver battuto il Nacional del Paraguay a Buenos Aires. Tinelli e un gruppo di giocatori e dirigenti del club torneranno quindi a visitare il Papa, sottolineano i media locali, così come hanno fatto lo scorso dicembre dopo aver vinto il campionato 'Inicial' del calcio argentino.

PAPA FRANCESCO: "SONO FELICE"

Papa Bergoglio è "felice" per la vittoria della Coppa Libertadores da parte del club del quale è tifoso, il San Lorenzo de Almagro: lo sottolinea la stampa argentina, riprendendo dichiarazioni fatte da monsignor Guillermo Karcher, il prelato argentino che si occupa del protocollo vaticano. Monsignor Karcher è stato anche raggiunto, telefonicamente, dalle emittenti argentine TyC Sports e Radio America a cui ha raccontato che "il Papa ha saputo della vittoria della Libertadores quando è atterrato a Seul ed era felice. Quello in Corea per lui è stato un atterraggio bellissimo". Il prelato ha poi detto che Francesco è ansioso di ricevere la sua squadra del cuore la prossima settimana a Roma: "aspetta i campioni a Roma, e li riceveremo con una grande festa".