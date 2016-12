Controlli antidoping, Costa Rica esige spiegazioni dalla Fifa

17:52 - La Costa Rica ha formalmente chiesto chiarimenti alla Fifa, reputando la convocazione di sette costaricensi al controllo antidoping nell'immediato dopo partita di Italia-Costa Rica, un metodo perfetto per destare sospetti. L'assenza di otto nazionali durante i test effettuati nel ritiro pre Mondiale non rappresentano un'attenuante per la nazionale centroamericana che vuole vederci chiaro in merito a questa vicenda.

La vera e propria sorpresa del Mondiale ha poi spiegato di non voler mettere in dubbio il diritto della Federazione internazionale di eseguire questi controlli, ma si rammarica del fatto che il numero insolitamente elevato di giocatori interessati abbia potuto fare credere che ci fosse qualche sospetto sulla selezione. La richiesta formale fa seguito all'ironia del ct Pinto che tramite il profilo Twitter aveva polemizzato: "La prossima partita facciano l'antidoping a tutti e undici i nostri giocatori e anche a me". Immancabile il commento di Maradona: "Perché sette giocatori della Costa Rica e non sette dell'Italia? Tutto ciò accade perché secca a molti che passino loro e non i campioni, così gli sponsor non pagano quanto promesso".