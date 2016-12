Conti attacca Cellino: "Ci ha offesi"

10:10 - "Non mi piace che si dica che in alcune squadre è come stare a bordo di una Ferrari e qui invece è come guidare una 500. Io sono fiero di essere in questa 500 da tanti anni: questa piccola auto è da undici stagioni che si salva e che permane in serie A. Alcune frasi, ripeto, hanno dato fastidio: ci vuole più rispetto per i giocatori". Daniele Conti non risparmia una frecciata velenosa contro il presidente Massimo Cellino, che ha paragonato il calcio inglese, parlando della sua nuova avventura al Leeds, a una Ferrari e il Cagliari alla piccola utilitaria Fiat. "Sono frasi che fanno male al calcio. Ci siamo sentiti offesi", ha detto Conti.

Intanto il vulcanico presidente rossoblù ha deciso di cambiare guida tecnica alla squadra sarda dopo l'1-3 interno contro la Roma. L'annuncio ufficiale della società è arrivato direttamente dalle parole di Cellino: "Ho esonerato Lopez, sulla panchina del Cagliari torna Pulga. E' un atto dovuto. Avrei voluto evitarlo, ma Lopez mi ci ha costretto. Io non sono uno che si nasconde".