Conte si 'rifugia' nella sua Puglia

13:26 - Mercoledì 23 luglio, intorno alle ore 21, al ristorante "Il Fornello Pronto" sul porto di Savelletri, in Puglia, si materializza Antonio Conte con la sua famiglia. È in Puglia che il tecnico ha deciso di trascorrere questi suoi primi giorni da disoccupato in attesa di ritrovare una panchina. All'arrivo dell'ex allenatore della Juventus il ristorante si è trasformato in una piccola 'curva' con cori da stadio tutti per lui. Conte gentile e disponibile con tutti si è concesso qualche selfie, poi ha deciso insieme con la proprietà del locale di farsi trasferire all'interno del locale per il troppo caos. Un caos fatto solo e unicamente di tifosi juventini che lo acclamavano e di tifosi di altre squadre che per Antonio urlavano un solo coro "In Nazionale oh Conte in Nazionale". Il mister sorrideva, ringraziava ma non rispondeva.