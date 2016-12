Conte: "Ritiro aperto? No. Mai"

19:59 - ''Siamo stati per troppo tempo immobili, troppe parole e pochi fatti. E' l'ora di invertire la rotta''. Antonio Conte si appresta al suo esordio da ct azzurro, stasera in Italia-Olanda, ma sa che non è solo la sua Nazionale a dover cambiare. E indica due-tre cose che appartengono al suo mondo, alle scelte -drastiche- da compiere alla guida della Nazionale. Vediamole.



''Ho letto che nel 2013 il nostro campionato aveva una delle età medie più alte d'Europa, quasi 28 anni'', la considerazione di partenza di Conte, nel corso dell'intervista esclusiva a RaiSport del prepartita. ''E' vero, il nostro non è un Paese per giovani, non solo nel calcio'', la chiosa del commissario tecnico, che già alla vigilia dell'amichevole di Bari aveva parlato di un calcio da portare fuori dalle sue secche.

Quanto alla sua avventura azzurra, ''ogni tanto ci penso e dico a me stesso che sembra un film, non l'avrei mai immaginato: spero anche che il finale sia bello''.

Infine il ritiro azzurro: ''Aperto alle famiglie? No, se servirà avremo un albergo per la nazionale e un altro per le famiglie. La concentrazione del ritiro è importante, voglio tutti sul pezzo: in fondo si tratta solo di un'ora e mezza di partita...''.

La scelta di Prandelli in Brasile, ritiro aperto alle famiglie con tutti i malumori conseguenti, ha indicato una strada da non percorrere.