Conte: "Lotito? In Nazionale comando io"

19:08 - Unire e non dividere. Ma soprattutto vincere. Questa la mission di Antonio Conte, questo l'obiettivo al debutto ufficiale della nuova Italia. Comincia l'avventura europea, comincia dalla Norvegia, da Oslo, nella partita d'esordio del girone H: vietato sbagliare, vietato pensare sia facile perché la triste avventura mondiale deve essere sempre da monito. Rientra Buffon, Florenzi per lo squalificato Marchisio, davanti la coppia Immobile-Zaza.

18:50 I TIFOSI NORVEGESI: DOV'E' BALOTELLI?

Da Prandelli a Conte, la questione-Balotelli galleggia sempre nel mondo azzurro, anche a causa delle domande di tifosi stranieri, in tal caso quelli norvegesi, che ai cronisti italiani chiedono dov'è Mario, e perché non gioca.

18:30 TUTTO ESAURITO A OSLO

Lo stadio Ullevaal, che ospita Norvegia-Italia, è tutto esaurito. I biglietti venduti sono 26.500, il massimo dei posti a disposizione.

16:30 SI VA VERSO L'ITALIA ANNUNCIATA

A quattro ore dal match, la sveglia dopo pranzo, merenda e riunione tecnica per gli azzurri di Conte. Sulla formazione, ci sono conferme. Il 3-5-2 prevede Buffon; Ranocchia, Bonucci, Astori; Darmian, Florenzi, De Rossi, Giaccherini, De Sciglio; Immobile, Zaza.

13:45 A OSLO PIOVE. COME A BARI...

Piove a Oslo, ci informa la nostra Monica Vanali, a pioverà anche stasera quando Norvegia e Italia scenderanno in campo, stando alle previsioni meteo. Il presagio? Pioveva anche a Bari, prima di Italia-Olanda al debutto azzurro di Conte e anche (un po') nel corso della partita.

13:00 CONTE: "LOTITO? QUI COMANDO IO"

"Non sono un taumaturgo, non faccio miracoli da solo: serve il concorso di tutti". Antonio Conte, a poche ore dalla prima partita ufficiale della sua Italia, contro la Norvegia, ribadisce l'appello a unire le forze per risollevare il calcio italiano. "L'unione fa la forza", aveva detto alla vigilia parlano del caso Chiellini, e anche nell'intervista esclusiva a RaiSport 1 nel giorno della partita ha respinto l'etichetta dell'uomo della provvidenza. Anche se sui ruoli e le competenze ha mostrato altrettanta sicurezza: "Lotito? Non sindaco su questi argomenti, io mi occupo del campo, è a quello che guardo. E comunque, in nazionale comando io". In attesa del rientro di Pirlo, infortunato, il ct ha affrontato anche il tema della futura convivenza dei centrocampisti. "Sì, è vero - ha risposto a precisa domanda - Uno tra De Rossi, Pirlo e Verratti è di troppo. De Rossi lo vedo centrale, in grado anche di scalare tra i difensori". Dunque, la scelta futura sarà tra Pirlo e Verratti.



11:45 NON SI VINCE IN NORVEGIA DA 77 ANNI

I due golden-boys di Conte come Piola e Meazza. Sì, perché l'ultimo successo azzurro a quelle latitudini risale a ben 77 anni fa, 27 maggio 1937. E allora affidiamoci al bomber emigrato a Dortmund e all'uomo nuovo dell'attacco azzurro: perfetti contro l'Olanda, si spera altrettanto stasera. Vietato però pensare sia facile, nonostante un ranking che vede la Norvegia sprofondata al 53esimo posto, obbligatorio lasciarsi alle spalle le polemiche dei giorni scorsi - caso Chiellini su tutti - necessario prendersi subito i tre punti.



11:00 LA FORMAZIONE CON ZAZA-IMMOBILE

Piccoli cambiamenti in formazione. Dovuti. A Oslo Buffon tra i pali, difesa a tre con Ranocchia, Bonucci e Astori, centrocampo con Florenzi al posto dello squalificato Marchisio, De Rossi perno centrale, Giaccherini interno e la coppia Darmian-De Sciglio. Davanti i due intoccabili Zaza e Immobile. Intoccabile come il 3-5-2 di matrice "contiana": la nostra coperta di Linus verso la Francia, partendo da Oslo e dimenticando il Brasile.