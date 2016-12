12:24 - La Juve non ha perso tempo e poco dopo l'ufficialità di Antonio Conte nuovo ct della Nazionale ha mandato un messaggio via Twitter al suo ex allenatore.

Un grande in bocca al lupo ad Antonio #Conte per la nuova avventura alla guida della Nazionale italiana @Vivo_Azzurro!

— JuventusFC (@juventusfc) 14 Agosto 2014