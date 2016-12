Conte, giornata milanese: prima dal Milan poi dall'Inter

18:55 - Giornata tutta milanese per Antonio Conte. Il neo commissario tecnico della Nazionale fa visita a Milan e Inter. Il c.t. è stato prima a Milanello dove ha incontrato Pippo Inzaghi, come testimonia la foto postata dal club rossonero su Instagram. Nel pomeriggio visita ad Appiano Gentile per parlare con Mazzarri. Conte è accompagnato dal nuovo team manager degli azzurri, Gabriele Oriali. Per l'ex nerazzurro un ritorno nella casa di "Appiano".



Prima di varcare i cancelli della Pinetina, Conte si è intrattenuto coi cronisti presenti al centro sportivo nerazzurro. "Ranocchia è un giocatore forte, sono qui per valutare tutto attentamente con Mazzarri" ha detto il ct azzurro. "Siamo qui per parlare e confrontarci, Osvaldo è un giocatore forte e sarà valutato come tutti. Jonathan? Prima bisogna capire se diventerà italiano".