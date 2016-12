Conte, furia sulla sua Juve: salta il giorno di riposo

21:23 - Sarà che l'occasione, con la Roma impegnata nel derby, era buona per dare l'ennesimo, importantissimo, scossone al campionato. O sarà, molto più banalmente, perché lui vuole vincere e vincere sempre. Fatto sta che Antonio Conte non ha gradito nemmeno un po' la rimonta subita a Verona e, senza troppi giri di parole, lo ha chiarito a tutta la sua banda: "Nessuno - ha detto - ha il posto assicurato". Il tutto prima di annullare il giorno di riposo.

Tutti a Vinovo, quindi, a rialzare le antenne abbassate, malamente, sul 2-0 del Bentegodi. O, magari, per ripassare i comandamenti di Conte. Numero uno: non mollare mai. Fatto sta che la squadra, come ci informa il nostro Fabrizio Ferrero, normalmente lasciata libera il lunedì nelle settimane senza coppe, si è dovuta presentare al campo di allenamento entro le dieci. Poi tutti a rapporto: una mezzoretta di chiacchierata che si suppone molto intensa, poi il sciogliete le righe con i giocatori che, poco alla volta, hanno abbandonato il centro sportivo alla spicciolata e, soprattutto, senza allenarsi. Lo stesso tecnico ha lasciato Vinovo alle 10.50 accompagnato in macchina dal fratello. Per tutti, dopo la lavata di capo dell'allenatore, le consegne erano le stesse: tutti a casa a pensare un po' su al pareggio di Verona.



Intanto qualche testa potrebbe saltare. Tra gli indiziati a una giornata di riflessione in panchina c'è Arturo Vidal. Male, malissimo contro i gialloblù. Lui proprio non c'era e Conte, che l'ha notato, non ha mancato di ricordargli - ma vale anche per altri - "che in panchina c'è Marchisio che sta bene". Come dire: occhio, perché il passo tra campo e panchina è brevissimo. Lo stesso dicasi per l'attacco. Llorente ha fin qui retto la baracca, fatto il suo e segnato gol pesantissimi. Ma Osvaldo, dice il tecnico bianconero, "si è già inserito benissimo e ha sfiorato il gol". Insomma, avrà spazio. Un po' perché riposare può servire a tutti, Llorente e Tevez compresi, e un po' perché la competizione interna evita cali di tensione.

Intanto il consueto giorno di riposo va a farsi benedire. La settimana della Juve, comunque abbondantemente prima, sarà lunghissima. Perché "questi due punti persi potrebbero essere pesantissimi". Già, pesantissimi.