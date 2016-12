Conte festeggia pescando e promette: "Torno presto" 

16:46 - Nel giorno del suo compleanno Antonio Conte, sorpreso da SportMediaset nella sua Puglia (a Rosamarina, ndr) festeggia al ristorante Il Pontile. Gentile con tutti e disponibile Conte dinanzi alle domande dei curiosi che gli chiedono quando sarebbe tornato in panchina , lui risponde "Non c'è fretta ma presto tornerò. Si devono sistemare alcune cose". Queste le parole del mister. Poi ha lasciato la pesca per rispondere al telefono agli amici che gli hanno fatto gli auguri tra cui i senatori della sua ex Juventus.