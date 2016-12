Conte e quel "no" alla Nazionale. Mancini, via libera

11:38 - L'11 agosto, il nuovo presidente federale: Carlo Tavecchio. Entro il 4 settembre, si gioca l'amichevole Italia-Olanda, la nomina del nuovo ct. Gianni Rivera, al momento, è il candidato unico, nonché pro-tempore, per quella partita: garantisce (ridiamoci su) Tavecchio, insofferente alla fretta di scegliere il ct, quando ne avrà facoltà. Da numero uno della Federcalcio.

Battute a parte, questo del ct è una sorta di tormentone oltre il quale decidere non è facile. Perché il nuovo ct sarà come doveva essere Cesare Prandelli, se il mondo azzurro non fosse finito così in Brasile: un "capo" di tutte le squadre nazionali, con un progetto tecnico e dirigenziale per costruire una Scuola-Italia, già che c'è Coverciano e va sfruttato come si deve. Era nei patti sottoscritti a maggio con Abete, una scelta che la nuova Figc porterà avanti.

E allora a chi affidarsi? Quando Conte allenava la Juve, era Mancini il candidato (quasi) unico, visto il suo improvviso abbandono della panchina del Galatasaray. Poi Conte si è dileguato dal club bianconero, e su di lui si sono concentrate tutte le attenzioni complice anche una mezza frase di Tavecchio, a inizio luglio. Nel mezzo, la candidatura sussurrata di Guidolin. (Allegri si è accasato alla Juve, e di Spalletti si sono perse le tracce).

E adesso avanti con Conte-Mancini, ma con una indiscrezione che Bruno Longhi ha raccolto e che vorrebbe Mancini molto più vicino alla panchina azzurra rispetto al tecnico dei tre scudetti juventini. Anche perché Conte -questa è la tesi- non avrebbe detto sì alla Nazionale: un po' perché deve superare lo stress del triennio senza respiro alla Juve, un po' perché attende la panchina di qualche club. E un po' perché al Club Italia uno come Mancini piace di più.

Vedremo.