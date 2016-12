Conte dribbla il futuro: "Piena sintonia con Marotta"

16:26 - Antonio Conte dribbla le domande sul suo futuro: "Ora dobbiamo pensare solo al campo e ai nostri obiettivi. Per il resto posso solo dire che c'è piena sintonia con Marotta e la società". Archiviato così l'argomento che preoccupa i tifosi il tecnico della Juve si concentra sul Bologna: "E' la partita della vita, bisogna vincere per mettere un grande tassello sul terzo scudetto consecutivo che sarebbe storico. Per ora non pensiamo al Benfica".

Tevez ha detto che è come Ferguson. Come è scoccata la scintilla con l'Apache? "Mi fanno molto piacere le sue parole. Sono paragoni importanti perché Ferguson ha fatto la storia. Lo ringrazio molto. Un allenatore può avere tante idee, ma servono grandi giocatori e grandi uomini. Grazie alla società che mi ha messo a disposizione tutto questo. Con Carlos è stato tutto immediato, sin dalla prima volta che lo visto per convincerlo a venire a Torino. Qua è sempre stato un grande esempio di comportamento".

Come cambia la preparazione visto il doppio impegno? "E' un momento esaltante per noi, dobbiamo concentrarsi di partita in partita e speriamo di vincere tutto. Contro il Bologna è la partita della vita. In Europa League affrontiamo una squadra che sta facendo cose importanti".

E' una grande stagione per la Juve? "Bastano i numeri per certificare la stagione incredibile e straordinaria".

E' venuto il momento della svolta per Giovinco? "Contro l'Udinese ha fatto qualcosa di decisivo. Quella partita lo deve responsabillizare e deve dargli fiducia. Se decide di essere decisivo in una squadra come la Juve può farlo senza problemi. Ha grandissime qualità".

Rischierà Tevez, Vidal e Barzagli? "Sono situazioni differenti. Carlos e Arturo vengono da dei problemini fisici e si stanno curando. Io li voglio al 110% della condizione. Barzagli è tornato a disposizione, ma non so se lo farò giocare subito o a partita in corso per fargli ritrovare il ritmo".

Che partita sarà con il Bologna? "Domani contro il Bologna sarà un impegno molto difficile, mi auguro un tifo molto caldo. Il tifoso bianconero deve capire l'importanza del momento. Vincere non è decisivo, ma fondamentale. Siamo nella situazione ottimale perché non dobbiamo guardare il risultato degli altri. Temo Ballardini che con ha pareggiato per ben due volte allo Stadium negli ultimi due anni".

Ma i tifosi sono preoccupati...: "Non rispondo più a nessuna domanda di questo tipo".

Ha deciso cosa fare in futuro? "Mi auguro che questa sia la prima e l'ultima domanda extracalcistica perché sono qui perché domani abbiamo una partita fondamentale con il Bologna. Ribadisco quello che ho detto io e che ha detto Marotta: c'è totale sintonia di vedute sul da farsi. E' un momento molto importante per la squadra e quindi dobbiamo pensare solo al campo. Vincere domani significa mettere un tassello bello grosso sul terzo scudetto che sarebbe un traguardo storico. Poi vogliamo l'Europa League".