Conte dopo Verona-Juventus: "Ci serva questo bagno di umiltà" 

18:48 - E' un Conte arrabbiato quello che si presenta dopo il pari-beffa di Verona: "Pensavamo che la partita fosse chiusa, ma nel nostro campionato non c'è niente di facile. Dispiace, sono punti persi per strada che possono rivelarsi determinanti in futuro. Quello che ci deve fare pensare è che bisognerebbe essere più attenti. Anche ai dettagli. Ultimamente non lo facciamo". "E' un pareggio che ci farà fare un bagno di umiltà: ne abbiamo bisogno".

E' una Juve spesso messa in difficoltà sui calci da fermo: "Lavoriamo durante la settimana su queste cose- dice il tecnico bianconero- non crediate che i miei arrivino impreparati. Tutto questo non basta. Magari sono bravi gli altri e noi dobbiamo migliorare nella concentrazione".



Anche Tevez non digerisce il mezzo stop di Verona: "Non si può essere felici dopo questa doppietta. Quando sei avanti 2-0 non devi farti rimontare, ci chiamiamo Juventus. Se abbiamo perso sicurezza? Nella ripresa abbiamo diminuito l'intensità e abbiamo pagato".



Gioia invece per Mandorlini: "E' stato fondamentale ritrovarci nello spogliatoio dopo un primo tempo da dimenticare, merito anche di una grande Juve, non solo demeriti nostri. Siamo stati bravi a crederci sempre e alla fine siamo stati premiati". "In casa abbiamo dimostrato di tenere testa a tutti, anche alle squadre più forti". "Errori arbitrali? Siamo stati poco fortunati in questi episodi, ma ora conta il risultato".