Conte ct, Ancelotti: "Un bene per il calcio italiano"

15:12 - Carlo Ancelotti applaude la scelta di puntare su Antonio Conte per il rilancio della Nazionale azzurra. "Farà bene a tutto il calcio italiano - ha detto il tecnico del Real Madrid da Varsavia - Lui ha vinto tanto, è stata un'ottima scelta, ha lavorato in modo straordinario nella Juventus, ha fatto molto bene in questi anni. E' la persona giusta. Per quanto riguarda me, in questo momento non è mia intenzione puntare alla panchina della Nazionale".

Poi uno sguardo al campionato italiano: "La Roma? Le auguro di disputare una stagione per vincere il campionato, si è rinforzata molto - ha aggiunto Ancelotti - Quest'anno, tuttavia, in Serie A, sarà più difficile vincere: vedo un campionato più equilibrato".