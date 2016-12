Conte-Capello, un regolamento di conti 

11:16 - Indipendentemente dall’angolazione geografica da cui la si guarda, l'entrata di Conte a gamba tesa sulle uscite di Capello, ha fatto e fa discutere.Il tecnico bianconero forse un po' troppo mourinhante nelle sue espressioni ha atteso il dopo partita per prendersela con chi -lunedì scorso- aveva criticato il suo presunto castigo alla squadra reduce dal 2-2 di Verona sostenendo che lui - Capello - di castighi non ne aveva mai inflitti. E qui occorre subito una puntualizzazione per onesta di cronaca: Conte non aveva castigato nessuno, aveva semplicemente convocato i giocatori per riesaminare a caldo gli errori del giorno prima.

In quanto a Capello e ai suoi metodi -che sono nel diritto di ogni allenatore- basterebbe chiedere in giro a qualche suo ex giocatore per sapere se oltre alla carota non avesse mai usato il bastone. Lo stesso Capello -in un'intervista a La Gazzetta- se n'è poi uscito con una frase che ha fatto molto discutere. Ovvero che il campionato italiano è poco allenante per una squadra che poi deve confrontarsi con le grandi d'Europa. Vista così questa non sembrerebbe affatto un’accusa a Conte, ma un’ancora di salvataggio, la spiegazione del flop in Champions League. Ma un campionato poco allenante è anche un campionato scarso. E allora ecco il sillogismo: se il campionato è scarso, i due titoli della Juve di Conte contano decisamente poco. E allora apriti cielo.

Ben sapendo che il nostro torneo rimane il più difficile in Europa, l'unico in cui la prima della classe può avere difficoltà a battere la seconda, Conte è andato giù pesante con una frase detta, ridetta e poi riveduta e corretta. Ovvero che lui ricorda la Juventus di Capello non per il gioco -nonostante fosse un'armata- ma per i due scudetti revocati. "Ingiustamente", avrebbe dovuto aggiungere lui per evitare che qualcuno lo scambi per neo tifoso interista. Ma se n'è ricordato solo più tardi ai nostri microfoni.

E' evidente che tra Conte e Capello c’è molto più d'un gap generazionale. C’è disistima, tattica e filosofica. E' stato quello di ieri un regolamento di conti in piena regola, la Juve di oggi contro una Juve di ieri. Ognuno è libero di giudicare a modo suo, rimane però il fatto che in un campionato in cui le prime non steccano mai, una voce fuori dal coro -come quella di Conte- serve se non altro ad accendere la miccia della polemica, del dibattito, uscendo per una volta dai soliti stereotipi, del 4-2-3-1 o del 3-5-2 e a tenere sulla corda i suoi giocatori in attesa della nuova sfida turca con il Trabzonspor.