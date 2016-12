Concluso il Cf della Figc: "Sarà dura governare"

00:16 - Fra dieci giorni, l'appuntamento finale: le elezioni per la presidenza della Federcalcio. Da qui all'11 agosto quotidiane novità. Oggi il Consiglio federale, molto atteso. E con parole pesanti e pessime sensazioni alla fine. "Il calcio sembra peggoire di quello che è", ha detto Abete, presidente uscente. "Purtroppo in questo clima sarà molto difficile governare", ha detto Macalli, presidente della Lega Pro. C'erano anche Tavecchio e Albertini, e Tavecchio al centro di tutto e di tutti. E è un momentaccio collettivo, soprattutto per lui. Ma è stato Tavecchio ad aver scatenato il pandemonio.

Le parole dei protagonisti, dopo quattro ore di riunione.

ALBERTINI: "NON RITIRO LA MIA CANDIDATURA"

"Siamo amareggiati perché in questo momento il calcio sembra peggio di quello che è". Il n.1 di via Allegri ha preferito non pronunciarsi sul 'caso Tavecchio': "Qualunque mia parola verrebbe interpretata come critica o appoggio a uno dei candidati, mentre io devo essere un soggetto terzo, non devo entrare nell'ambito della competizione elettorale".

"Adesso c'è la serenità di fare una sintesi, ci vuole condivisione". Così il candidato alla presidenza Figc, Demetrio Albertini. "Ho parlato del corporativismo che esiste nella difesa della propria casa, di ogni componente - ha detto -. Bisogna trovare una sintesi. Ritirare la candidatura? Assolutamente no. Ci siamo parlati con Tavecchio dandoci appuntamento a lunedì, poi faremo il punto. C'è una settimana di tempo per poter valutare il tipo di sintesi, però non c'è una possibilità che io mi ritiri".

JOHN ELKANN ATTACCA

Le affermazioni di Tavecchio "non si possono commentare, sono di una inadeguatezza assoluta". E' duro il giudizio espresso dal presidente della Fiat, John Elkann, che ha parlato del caso Figc a margine dell'Assemblea Fiat. "Se uno aspira a certi ruoli - aggiunge - deve avere comportamenti Adeguati".

IL CARTEGGIO CON LA FIFA

"Entro il fine settimana" la Federcalcio risponderà alla Fifa, che ieri sera ha inviato una nuova comunicazione in via Allegri chiedendo di valutare se portare il 'caso Tavecchio' di fronte all'organismo giudiziario competente prima dell'11 agosto. "Approfondiremo questo tipo di problema e entro il fine settimana risponderemo" ha spiegato il presidente Giancarlo Abete al termine del Consiglio federale. La Fifa non molla la presa sul calcio italiano.