Colpo Zenit: i russi annunciano... Bart Simpson

10:13 - L'ultimo colpo di mercato dello Zenit San Pietroburgo è... Bart Simpson. Singolare trovata del club russo, che con un post apparso sul proprio sito ufficiale ha annunciato ironicamente di aver trovato l'accordo con la 20th Century Fox per l'acquisto del popolare personaggio televisivo. Il tecnico André Villas Boas ha addirittura simulato una conferenza stampa di presentazione con un pupazzo giallo, che d'ora in poi fungerà da mascotte del club. Bart, secondo quanto riporta l'annuncio ufficiale, ha scelto la maglia numero 87, come l'anno della prima apparizione in televisione. L'ironico comunicato riporta anche che Bart, dopo aver passato le visite mediche, si sta già allenando con i campioni dello Zenit e presto esordirà al Petrovsky. "Lo Zenit dà il benvenuto a Bart Simpson e augura a lui e a tutta la sua famiglia una buona permanenza a San Pietroburgo", la conclusione del comunicato.