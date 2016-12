Colombia, il nuovo business di Asprilla: una linea di preservativi

14:49 - Faustino Asprilla torna a far parlare di sé con una trovata quantomeno originale. L'ex Parma sta infatti per lanciare in Colombia una nuova linea di preservativi. Gli antoconcezionali saranno conosciuti al mercato con il nome "Tino", soprannome di Asprila. Il colombiano è entusiasta: "E' un'idea fantastica, verranno lanciati insieme ad una campagna volta a prevenire le gravidanze non pianificate dalle teenager. I preservativi saranno di ogni tipo: "Io raccomando quello all'aroma di guava - suggerisce Asprilla - Quando ero piccolo, avevamo un albero di guava nel nostro giardino, un profumo davvero romantico".