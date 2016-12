Clarence Seedorf: "Smetto di giocare, allenerò il Milan"

12:01 - Clarence Seedorf è il nuovo allenatore del Milan. Lo ha annunciato lui stesso durante una conferenza stampa in Brasile. "Lascio il calcio giocato dopo 22 anni. Al Botafogo sono cresciuto molto. Il mio prossimo passo sarà essere il nuovo allenatore del Milan, che mi ha ingaggiato in maniera elegante e corretta", ha spiegato Clarence. "Quando il presidente Berlusconi mi ha chiamato ieri non ho potuto dirgli no", ha aggiunto.

"Se avessi potuto giocare altri cinque anni sarei rimasto, perché qui al Botafogo il gruppo è giovane e competitivo - ha continuato Seedorf - Ma la carriera di un giocatore non è eterna". "Ho sempre vissuto il calcio come parte della mia vita ma non come la mia vita - ha proseguito Seedorf, che dopo aver salutato i compagni del Botafogo dovrebbe partire per l'Italia -. Il calcio può finire in qualsiasi momento e io devo essere in grado mentalmente di guardare sempre alle opportunità che si presentano. Nel calcio ho vinto tutto e il calcio mi ha dato tanto ma ora è arrivato quel momento".



"Spero che il Botafogo continui a crescere e a migliorare mentalmente e tecnicamente - ha precisato, ringraziando compagni, staff e dirigenti del club brasiliano -. E’ stato fatto un ottimo lavoro. In Brasile ci sono tante squadre migliori, ma con l’organizzazione si può andare lontano. Abbraccio uno ad uno i miei compagni, grazie al vostro Paese e ai giornalisti presenti". Poi ancora un pensiero al Brasile: "Ci incontreremo ancora. Questa esperienza di un anno e mezzo mi ha fatto crescere molto e mi aiuterà nel mio prossimo passo, come allenatore del Milan, che mi ha ingaggiato in maniera elegante e corretta. Spero che il Brasile possa avere una Coppa del Mondo indimenticabile e la nazionale brasiliana possa onorare i suoi colori. Grazie!".



Sentito il discorso di addio al calcio e al Botafogo dell'olandese: "Smetto di giocare a calcio dopo 22 anni. E' stata una notte difficile, ma io sono soddisfatto di quello che ho fatto nella mia carriera, quello che ho fatto con il Botafogo. L'obiettivo è stato quello di tornare a sognare, di arrivare in Libertadores dopo 17 anni. La mia felicità è di aver portato anche a risultati importanti in campo. Questo è stato un inizio". "Questo non è un addio, ringrazio i tifosi e mi piacerebbe abbracciarli uno ad uno - ha proseguito -. L’ultima partita, dove ho segnato un gol, è stata fantastica".



Poche invece le parole dedicate al Milan:"Oggi non dirò nulla sul Milan. E’ una nuova sfida, ma sono tranquillo. Non ne voglio parlare oggi, perché questo è il momento di celebrare la fine della mia avventura al Botafogo". Nessun dettaglio anche sullo staff che lo aiuterà sulla panchina rossonera: "Non risponderò a nessuna di queste domande, perché non ho voglio perdere delle opportunità"



LA GIORNATA DI MARTEDI' DEL MILAN



ORE 20.31 A MILANO ALLE 18.40 CON UN VOLO DA AMSTERDAM

Alla fine l'enigma è risolto: Seedorf arriverà a Milano Linate domani con un volo da Amsterdam alle 18.40

ORE 19.40 SEEDORF, POSSIBILE SCALO AD AMSTERDAM POI A MILANO ALLE 18.40

Se il nuovo allenatore del Milan dovesse scegliere, come al momento sembra, di fare scalo in Olanda, ad Amsterdam, il suo arrivo a Milano slitterebbe di un paio d'ore con lo sbarco a Milano alle 18.40.



ORE 19.20 I CONVOCATI PER LA SFIDA CON LO SPEZIA

Mauro Tassotti, al termine dell'allenamento odierno, ha diramato la lista dei giocatori arruolati per la partita di Coppa Italia contro la squadra ligure. Subito convocato Petagna, mentre sono fuori De Jong e Saponara. Qui di seguito la lista:Abbiati, Amelia, Gabriel, Bonera, De Sciglio, Mexes, Rami, Silvestre, Zaccardo, Zapata, Birsa, Cristante, Emanuelson, Honda, Kakà, Montolivo, Nocerino, Poli, Pazzini, Petagna, Robinho.



ORE 19.15 SEEDORF ANTICIPA L'ARRIVO A MILANO ALLE 16.55

Per cercare di assistere alla partita di Coppa Italia del suo Milan contro lo Spezia il nuovo allenatore rossonero ha anticipato di un'ora il suo sbarco a Milano: l'arrivo è infatti previsto ora per le 16.55



ORE 18.33 L'ARRIVO E' ALLE 17.55

Secondo le informazioni che abbiamo raccolto, Seedorf arriverà domani all'aeroporto milanese di Linate alle 17.55 via Parigi.



ORE 18.15: L'OMAGGIO DEL BOTAFOGO

Tramite il proprio sito ufficiale il club brasiliano ha voluto ringraziare quello che oramai può considerarsi un suo ex giocatore. Nell'homepage del club verdeoro si legge infatti un "Obrigado" (grazie) e "Buona Fortuna", scritto rigorosamente in italiano.



ORE 18.10 MERCOLEDI' ALLE 17 ARRIVA SEEDORF

La rincorsa per capire quanto arriva Seedorf: ecco l'ultimo aggiornamento, e dovrebbe essere quello definitivo. L'olandese arriva a Milano mercoledì alle 17. Se poi abbia il tempo e il modo per andare a San Siro dove alle 18 comincia Milan-Spezia di Coppa Italia, vedremo.

ORE 17:40 SEEDORF, VENERDI' LA FIRMA DEL CONTRATTO

Aggiornamenti sull'arrivo di Seedorf. Secondo Milan Channel, l'olandese è atteso a Milano per giovedì nel primo pomeriggio. Venerdì la firma del contratto e l'annuncio. Da definire la cerimonia di presentazione, se nella stessa giornata di venedì oppure sabato. Fino al 30 giugno, Seedorf avrà al suo fianco Tassotti e Maldera; il preparatore dei portieri Fiori, e il preparatore atletico Dominici.

ORE 17.28 CRESPO: "FELICE PER CLARENCE. IO AL MILAN? NON DICO NIENTE"

Herna Crespo è uno dei candidati a far parte dello staff di Seedorf (l'altro è Stam): "Sono felice di questa scelta del Milane di Seedorf? Io al Milan? No posso dire niente".



ORE 17:12 "CONTRATTO DI DUE ANNI E MEZZO"

"Il contratto di Seedorf avrà durata fino al 2016: durata di due anni e mezzo". L'agente del neo-allenatore del Milan conferma le anticipazioni sul contratto che lega l'olandese al club rossonero.

ORE 17:10 SEEDORF FORSE A MILANO MERCOLEDI'

Dopo la conferenza stampa, Seedorf dovrebbe salutare i compagni del Botafogo e poi partire per l'Italia. Probabilmente potrebbe essere a Milano già mercoledì. Incerta la sua presenza allo stadio per il match di Coppa Italia.



ORE 14:10 SEEDORF PARLA ALLA STAMPA: ANNUNCERA' IL PASSAGGIO AL MILAN

Come riferito da globoesporte.com, Clarence Seedorf alle 13 (ore 16 italiane) terrà una conferenza stampa nella sala conferenze dello stadio Olimpico João Havelange, impianto che ospita le partite casalinghe del Botafogo. Con ogni probabilità, l'olandese annuncerà l'addio al calcio e il conseguente passaggio al Milan, come nuovo allenatore al posto di Massimiliano Allegri.

ORE 13:31 MATRI E' A FIRENZE, PAZZINI IN CAMPO

Nel corso della conferenza stampa, Tassotti precisa un paio di faccende di mercato: Petagna è tornato al Milan; Matri fa le visite mediche alla Fiorentina e contro lo Spezia torna in campo Pazzini dal primo minuto.

ORE 13:20: ANCELOTTI: SEEDORF COME SACCHI E CAPELLO

Carlo Ancelotti sulla scelta Seedorf: "Conosco molto bene Clarence, è stato un mio giocatore. Ha qualità e un forte carisma. Farà bene. L'esperienza? Il Milan ha già fatto scelte così, con Sacchi e Capello. Ai tempi si diceva: non hanno esperienza. Sappiamo com'è andata"

ORE 13:07 SEEDORF FORSE SLITTA DI UN GIORNO

Mercoledì sera o giovedì a mezzogiorno. L'arrivo di Clarence Seedorf a Milano è sicuro, ma potrebbe slittare di qualche ora per personalissimi problemi di trasloco. La sua investitura sarà immediata, e la conferenza stampa di sabato, prepartita di Milan-Verona, sarà anche quella della presentazione ufficiale

ORE 12:58 GALLIANI ARRIVA A MILANELLO

In attesa della conferenza stampa di Tassotti, ecco a Milanello Adriano Galliani. Sarà al fianco del tecnico.

ORE 12:07 WEAH: SEEDORF, L'UOMO GIUSTO

Parla George Weah, grande ex rossonero: "Seedorf allenatore del Milan? Lui è un grandissimo calciatore e ha una grande esperienza. Sa motivare e trascinare il gruppo. Può essere l'uomo giusto nel nuovo MIlan"

ORE 12:01 ALLEGRI E LA NAZIONALE

Per quanto riguarda Massimiliano Allegri, il suo futuro dal prossimo luglio potrebbe essere la Nazionale. E' uno dei candidati a prendere il posto di Cesare Prandelli, il quale dopo il Mondiale lascerà la guida degli azzurri.

ORE 11:48 CONTRATTO FINO AL 2016

E' confermato che Seedorf si legherà al Milan con un contratto fino al 30 giugno 2016, ovvero due stagioni e mezzo. Seedorf è annunciato a Milano nel tardo pomeriggio di mercoledì.

ORE 11:25 I COLLABORATORI DI SEEDORF

Clarence Seedorf ha in agenda per il suo staff due collaboratori con un grande passato calcistico e rossonero: l'olandese Stam e l'argentino Crespo. Ma da quanto trapela, entrambi li potrà avere solo a partire dalla stagione 2014-15, ovvero dal prossimo luglio.

ORE 11:00 LO STAFF DI TASSOTTI

Il Milan prepara la partita di Coppa Italia, Milan-Spezia. Per Mauro Tassotti sarà la prima, forse unica, gara da titolare della panchina rossonera. Lo staff che lo affianca: Valerio Fiori, preparatore dei portieri; Bruno Domenici, preparatore atletico. Entrambi sono già alle dipendenze del Milan. Tassotti parlerà a Milanello alle 12,30.