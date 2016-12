Clarence Seedorf: "Napoli non è un esame, dobbiamo continuare a crescere"

16:29 - Altra lezione di Clarence Seedorf. L'allenatore del Milan, professore di filosofia, alla vigilia del big match con il Napoli ha fatto un primo bilancio: "Stiamo crescendo molto. I giocatori hanno voglia di fare e si stanno allenando bene. In queste prime partite abbiamo creato molto e realizzato poco: ora sono sicuro che la ruota girerà". E' stata una settimana intensa per Balotelli, ma Seedorf risponde: "Sono cose personali".

LA CONFERENZA

Hai sentito Berlusconi? E' soddisfatto? "Sì ci siamo sentiti e abbiamo parlato di tante altre cose".

Qual è la partita più bella degli ultimi 50 anni? "Come faccio a dirlo... Capisco Mou che ha detto Inter-Barça, capisco Galliani che ha detto Milan-Manchester United. Io non mi esprimo perché non posso scegliere una partita in 22 anni di carriera, mi sembra un po' poco.

Cosa chiedi ai tuoi attaccanti quando gli avversari recuperano palla, quali sono gli ordini che dai? "(ride, ndr) Ti ha mandato Benitez?"

Come stanno i giocatori? "Taarabt è cresciuto molto. Bonera e Kakà non sono al 100%. Silvestre è recuperato, ma ha bisogno di qualche giorno in più. Grande dispiacere per Cristante, è stato proprio sfortunato in uno scontro di gioco".

Daresti un permesso a Balotelli per uscire dal ritiro per vedere sua figlia: "Sono cose personali e ne parliamo in privato. Non siamo qui per parlare della vita di Mario Balotelli".

Come si è allenato Balotelli? "Questa settimana ha fatto molto bene. A Napoli ambiente caldo per lui? Così in campo fa la differenza. Tutti i tifosi avversari lo fischiano perché hanno paura di lui".

Contro un attacco top ti aspetti dei progressi nella fase difensiva? "Il Napoli ha fatto buone cose durante la stagione. Questo per noi non è un test: dobbiamo continuare il nostro lavoro di crescita".

Essien, come procede il suo inserimento? "E' un grande campione, è una garanzia su quello che darà. Ora si sta integrando bene, il Milan ha sempre facilitato l'inserimento dei nuovi giocatori. A Napoli potrebbe giocare".

Balotelli e Pazzini possono coesistere dall'inizio? "Sì, tutto può essere".

"Ho fatto tornare l'entusiasmo. C'è voglia di allenarsi, di faticare e di giocare a calcio. Questa è la cosa bella".

In quale settore il Milan è cresciuto di più? "Chiedo scusa, ma a questa domanda non posso rispondere".

Napoli, è una partita particolare? "Esame? Non credo. Noi dobbiamo crescere ancora tanto e con il tempo costruiremo qualcosa. E' una partita importante che ci dirà a che punto siamo. Vogliamo fare sicuramente risultato positivo".

Taarabt? "Non mi interessa il suo passato. Ha talento e noi dobbiamo cercare di sfruttarlo".

Scelta la formazione anti-Napoli? "Abbiamo dei giocatori che non sono ancora al 100%. Non ho ancora scelto la formazione, deciderò domani. Zapata e Silvestre sono pronti, li ho visti allenare bene".

Come sta Kakà? "Non l'ho ancora visto, spero possa esserci".

Cosa pensi del Napoli? "E' una squadra che sta bene e molto pericolosa".



LE PAROLE A MILAN CHANNEL

L'arrivo di Taarabt sarà utile per dare più fantasia in attacco? "Mettendo insieme più giocatori di qualità abbiamo creato tante occasioni, ma poche sono state reallizzate. Prima o poi la ruota girerà e noi dobbiamo insistere su questa filosofia. Il modulo è sulla carta, ma poi non esiste. Quando si attacca non si vede un modulo perché i giocatori ora sono molto mobili. Puntiamo tutto su questa filosofia".

Sei stato a Madrid, come hai visto l'Atletico? "Oggi non dobbiamo parlare di Champions perché domani giochiamo contro una grande squadra. Sono andato a Madrid perché era l'unico momento in cui potevo andare a vedere di persona l'Atletico e questo aiuta molto la nostra preparazione per quella partita. Contro il Cagliari e Torino abbiamo preso due gol per errori nostri. Abbiamo equilibrio. L'obiettivo è quello di ridurre la frequenza degli avversari. C'è lo spirito e la volontà della squadra per migliorare. Ci vuole anche un po' di fortuna nel calcio".

Pressing in attacco? "Dobbiamo cercare di fermare la manovra avversaria all'inizio, ma abbiamo anche equilibrio e possiamo pure aspettare gli avversari. Dipende dai momenti".

Secondo alcuni dati il Milan ha alzato il baricentro di 20 metri. E' questo l'obiettivo del tuo lavoro? "E' un lavoro che stiamo portando avanti quotidianamente. I ragazzi stanno facendo molto bene, ma ci vuole tempo. Sono ottimista".