Clamoroso Maradona: "Non mi hanno fatto entrare al Maracanà"

08:17 - Maradona imbufalito. Ai microfoni di TyC Sports il Pibe de Oro ha rivelato di essere stato respinto dal servizio d'ordine del Maracanà per la partita d'esordio nel Mondiale dell'Argentina contro la Bosnia. "Ho mostrato l'accredito stampa - ha detto - ma non ne hanno voluto sapere". La Fifa si difende dicendo che c'è un solo ingresso per la stampa, ma a quell'ingresso Diego non si è mai visto. Ma Maradona è sicuro: "C'è stata malafede". E' bufera.

L'ex ct dell'Argentina è stato costretto a tornare in albergo e guardare da lì la partita. Sicuramente non si sarà calmato, ma probabilmente il supergol di Messi, suo erede designato, potrebbe avergli strappato un sorriso. Si spera per lui.