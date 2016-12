Clamoroso in Serie D: Cavese-Licata finisce 19-5!

09:55 - Clamoroso risultato nell'ultima giornata del girone I di Serie D: la sfida Cavese-Licata è terminata infatti con l'incredibile punteggio di 19-5. I campani non hanno avuto pietà della formazione siciliana, presentatasi allo stadio Simonetta Lamberti in nove e con la formazione Allievi a causa dei problemi tra la società e i giocatori della prima squadra.

Scorpacciata di reti per Claudio De Rosa, che mette a segno ben 9 gol e si laure così capocannoniere del girone, con 30 marcature totali. Prima di questa giornata, l'ultima dell'anno, De Rosa era secondo in classifica marcatori a tre gol di distanza da Francesco Scarpa, bomber del Savoia: ma le 9 reti messe a segno gli hanno consentito di scavalcare e lasciare ad ampia distanza il rivale, che di certo non l'avrà presa benissimo...

Caos a Cava con il match che si è giocato anche senza allenatori. Quello del Licata non si è presentato per i problemi societari, mentre il tecnico della Cavese si è dimesso poco minuti prima del match "in seguito a una richiesta avvenuta nelle ore prima della gara contro il Licata, da parte di alcuni tifosi, di imporre nella formazione iniziale l'utilizzo di due tesserati di Cava", come riportato nel comunicato del club.