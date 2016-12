Clamoroso alla Sampdoria: Garrone ha venduto

13:34 - Edoardo Garrone ha venduto la Sampdoria. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno dalle colonne del Secolo XIX. La conferma invece direttamente dal presidente blucerchiato, che in una conferenza stampa ha spiegato i dettagli dell'affare. L'acquirente è Massimo Ferrero, un imprenditore romano che opera nell'ambito del cinema. "Ho portato a termine la mia missione", ha detto Garrone.

Le voci sul passaggio di proprietà hanno iniziato a circolare dopo alcuni movimenti sospetti in società. Tutti i dirigenti del club sono stati convocati in sede e in mattinata la parte amministrativa della società si è incontrata con Edoardo Garrone per una lunga riunione. In programma, inoltre, ci sono anche una serie di incontri tra il presidente e il vice-presidente Remondini, il neo amministratore delegato Braida e il direttore sportivo Osti.



Dopo dodici anni alla guida della Samp, Edoardo Garrone ha dunque ceduto le azioni del club blucerchiato a Massimo Ferrero. Sessantadue anni, nato a Roma, Ferrero è un imprenditre cinematografico. Nel 1994 inizia la sua attività di produttore indipendente, ma è solo negli ultimi anni che ha fatto il grande salto, acquistando 60 sale cinematografiche dal gruppo Cecchi Gori, fondando il Ferrero Cinemas Group. Tra i tanti film prodotti da Ferrero spiccano molte commedie all'italiana degli anni Sessanta, diversi film di Tinto Brass e numerose pellicole del cinema italiano degli ultimi anni. Il modello calcistico a cui si ispira è quello del collega De Laurentiis: buoni risultati sul campo con bilanci in attivo.

GARRONE: "HO PORTATO A TERMINE LA MIA MISSIONE"

Visibilmente emozionato, l'ormai ex presidente della Samdporia Edoardo Garrone ha parlato ai giornalisti allo Star Hotel di Corte Lambruschini alla presenza di Braida e Osti. Con un testo prestampato ha ufficializzato il passaggio di proprietà nelle mani di Massimo Ferrero. "Mi scuso per il poco preavviso e ringrazio tutti di essere qui. In 12 anni di famiglia Garrone è come se l'avessimo salvata 2 volte: l'11 gennaio 2002 mio padre e l'ho fatto io d'accordo con la mia famiglia 4 anni fa. La gestione precedente aveva lasciato un buco enorme. Questi anni ci hanno dato lavoro, fatica, dispiaceri e anche soddisfazioni. Avevo preso un impegno prima con mio padre poi con la famiglia, mettere in sicurezza la Samp e trovare una buona soluzione per passare la mano. Oggi la Sampdoria è seria e sempre trasparente come da tradizione. Entro l'anno come da programmi abbiamo completato il risanamento della società e posto le idee per garantire il futuro stadio. In questi anni abbiamo guardato all'estero per trovare chi possa sostituirci bene: sono arrivate sette proposte in questi anni ma nessun investitore si è rivelato affidabile. Una volta dissi che se un imprenditore affidabile era intenzionato avrei accettato. È successo poco fa, con una persona seria e credibile che mi ha assicurato che farà bene. Da stamattina la Sampdoria ha un nuovo proprietario. Ho portato a termine la mia missione e consegno una macchina meravigliosa come la Samp a Massimo Ferrero".

FERRERO: "NIENTE MEGLIO DELLA SAMPDORIA"

Prime parole da blucerchiato anche per Massimo Ferrero che si è presentato a tutti di fianco a Garrone: "Sono molto onorato di indossare questa maglia - ha esordito il nuovo proprietario della Sampdoria -. Devo solo ringraziare Edoardo Garrone e la sua famiglia per aver da sempre fatto l'interesse di questa società". Ferrero poi ha parlato di sé: "Ho prodotto sessanta film e ne ho girati centocinquanta. Ho preso la Sampdoria perché dopo di lei non c'è nulla e sono un tifoso blucerchiato. E' due anni che inseguo questo momento e il primo contatto con Edoardo risale a qualche mese fa. Imitare i Garrone e i Mantovani sarà impossibile, ma faremo del nostro meglio". Infine un paragone con De Laurentiis: "Lo rispetto molto, ma è lui che si è ispirato a me".

Infine sull'allenatore, Mihajlovic: "E' un grande allenatore, il migliore in Italia, e un grande atleta. Sono un suo fan".