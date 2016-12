Ciro, la mamma: "Vive dentro di me e in tutti i tifosi"

23:09 - "Ciro vive dentro di me, dentro di voi ed in ogni tifoso italiano, non solo in quelli del Napoli". Queste le prime parole pronunciare dallamamma di Ciro Esposito prima di Napoli-Paok. "Faremo delle iniziative per le scuole volte alla non violenza nello sport, perché di calcio si deve vivere, non morire", ha aggiunto. "Nel nuovo stadio che costruiremo o nel San Paolo ristrutturato - ha detto De Laurentiis - ci sarà un settore dedicato a Ciro".

Prima dell'inizio del match, il San Paolo si stringe attorno alla mamma di Ciro. La donna viene prima portata portata in mezzo al campo da Aurelio e Eduardo De Laurentiis e Marek Hamsik e poi sotto la curva B, il settore dove solitamente il figlio andava a vedere le partite e dove il capitano del Napoli ha posato un mazzo di fiori. Antonella Leardi è una mamma forte e la tragedia di Ciro ha segnato indelebilmente la sua vita. Però non vuole smettere di lottare. "Scampia è il rione dove Ciro abitava e lavorava e che è rappresentato da persone capaci di distinguersi e di dare onore a questa città", ha spiegato la donna. "Noi vogliamo essere d'esempio per tutta l'Italia. Il nostro progetto, cui abbiamo dato il nome di 'Fratellanza Italiana Calcio nel nome di Ciro' comincerà molto presto la propria attività nelle scuole materna, elementare, media e superiore che sono state scelte per educare i ragazzi alla non violenza negli stadi, perché quello che è accaduto a noi non avvenga più, perché il calcio è amore", ha aggiunto.



Molto sentite anche le parole del presidente De Laurentiis: "Antonella, la mamma d'Italia, ha avuto la bellissima idea di creare qualcosa a Scampia che possa essere d'aiuto nel nome di Ciro e di esempio per quei napoletani che vogliono staccarsi dalla violenza, che fa sprofondare Napoli ed i napoletani nelle coscienze degli italiani, quando noi sappiamo che non siamo inferiori a nessuno''. ''Nel nuovo stadio che costruiremo o nel San Paolo ristrutturato - ha concluso De Laurentiis - ci sarà un settore dedicato a Ciro''.