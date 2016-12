Ciro, la mamma a Tiki Taka: "Era l'esempio del vero tifoso"

15:24 - E' una donna forte Antonella Leardi, la mamma di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli morto a Roma in seguito agli scontri prima della finale di Coppa Italia. Una forza che traspare dalle sue parole durante l'intervista rilasciata a Pierluigi Pardo durante Tiki Taka. "Ciro è l'esempio del vero tifoso, aveva un amore sano per il calcio, adorava la sua squadra - ha detto - . Io non ho mai avuto che quando andava a vedere una partita potesse tornare a Scampia morto. Era uno ragazzo intelligente, non uno sciocco che si metteva nei guai. e anche lui nei giorni dopo il ricovero era stupito di quando era successo".

Sull'affetto degli altri tifosi: "Sono venuti in tanti a trovarci, anche i romanisti. Io ho abbracciato tutti perché Ciro era un tifoso italiano, non solo del Napoli".