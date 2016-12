Cina, doppietta Gilardino: il Guangzhou vince 2-1

17:25 - L'Italia è già un ricordo. Alberto Gilardino sta conquistando la Cina a suon di gol. L'ex attaccante di Genoa e Milan ha messo a segno una doppietta nella vittoria del Guangzhou Evergrande sul campo del Dalian Aerbin: la gara è terminata 2-1. Le reti del Gila sono arrivate nella ripresa (56' e 80'). Con questa vittoria la squadra di Lippi allunga in vetta alla classifica del campionato cinese, a +7 sul Beijing Guoan che ha una gara in meno.

L'ex ct della Nazionale, nel match valido per la 21.ma giornata, ha potuto contare per 84' anche su Alessandro Diamanti, reduce da alcune settimane di stop a causa di un infortunio. Gilardino era già andato a segno la settimana scorsa, nella sconfitta con il Changchun Yatai. Adesso è quota 3 gol in 4 partite. Tutto fa pensare che sia solo l'inizio.