Chiellini, la Procura Federale chiede la prova tv per la gomitata a Pjanic

15:21 - La Procura federale della Figc ha segnalato al giudice sportivo, per l'applicazione della prova tv, la gomitata data da Chiellini a Pjanic in Roma-Juventus di domenica. Lo apprende l'Ansa. Tosel deve ora decidere se aderire alla segnalazione o giudicare sufficiente la decisione presa ieri dall'arbitro (fallo dello juventino, senza ammonizione). Il difensore, nell'immediato post-partita, si era giustificato: "Non c'è stata gomitata ma solo un blocco".

Pjanic, invece, ha avvertito l'esigenza di sfogarsi: "Ho sentito un colpo e ho perso sangue, e il sangue non viene da solo. Vediamo spesso certe immagini... Destro è stato squalificato 4 giornate, vediamo cosa succede ora". Chiellini ha replicato: "L'arbitro ha visto e deciso per il semplice fallo. Sono il primo a prendermi le colpe quando le ho, ma stavolta sono tranquillissimo".