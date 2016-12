Chelsea, zero tituli per Mourinho 

11:17 - Questa volta è Mourinho a finire la stagione con "zero tituli". La celebre frase pronunciata dall'allenatore portoghese nel 2009, suo primo anno all'Inter, ha colpito proprio il propretario. Il Chelsea chiuderà molto probabilmente la stagione senza vincere nulla e questa volta se ne parla... Lo Special One è stato anche ribattezzato "Semifinal One" dopo il brutto ko con l'Atletico: da quattro anni saluta la Championi in semifinale.

La seconda avventura di Mou sulla panchina dei Blues era già iniziata male ad agosto con la sconfitta, ai calci di rigore, in Supercoppa Europea contro il Bayern Monaco di Guardiola. Dopo quel doloroso ko, la squadra di Mou si è rialzata rendendosi protagonista in Premier, ma poi è crollata nei momenti decisivi. Il campionato sembra ormai perso quando mancano due partite alla fine: i punti di distacco dal Liverpool sono solo due, ma c'è anche il Manchester City che, con un partita da recuperare, ha il destino nelle proprie mani. Fa male lo scivolone alla 35.esima contro il Sunderland, ultimi in classifica.

Il portoghese puntava tutto sulla Champions, ma Simeone ha rovinato i suoi piani. Ora su di lui sembra esserci la maledizione semifinale: tre consecutive perse con il Real Madrid (contro Barcellona, Bayern Monaco e Borussia Dortmund) e una appunto con il Chelsea. Il cammino in FA Cup si è era interrotto a febbraio sotto i colpi del City, mentre sempre il Sunderland di Borini lo ha eliminato, a dicembre, in Coppa di Lega. Zero tituli, ecco il titolo della stagione dei Blues.

Intanto sul web impazzano gli sfottò: nel mirino c'è il bus che ora si è schiantato contro il muro spagnolo. Mourinho dopo la partita d'andata al Calderon e quella ad Anfield con il Liverpool era stato accusato di giocare con il catenaccio e in Inghilterra hanno utilizzato l'espressione "parcheggiare il bus davanti alla porta". Ora servirà una revisione...