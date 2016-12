Chelsea, tributo d'amore a Drogba

10:38 - Accolto come un re, e pare ovvio, tra applausi, striscioni, sciarpe dedicate e una scarpa d'argento consegnata prima del match di Champions tra il suo Galatasaray e il Chelsea, la squadra in cui ha passato la parte migliore della sua stagione. Il ritorno di Didier Drogba a Stamford Bridge è da ricordare - da esportare potendo -, perché certi amori non finiscono nemmeno quando sono cambiati gli orizzonti. Lui, Drogba, si è commosso e ha salutato il suo vecchio pubblico e l'amico-nemico Mourinho.