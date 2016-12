Chelsea, torta in faccia per 'iniziare' il giovane portiere Beeney 

17:26 - Per giocare nel Chelsea non basta solo avere talento, bisogna anche saper... cantare. Dai tempi del capitano Dennis Wise nei Blues vige una regola: chi arriva dall'under 18 alla prima squadra deve cantare di fronte ai compagni. Un rito mantenuto anche da John Terry, che non ha risparmiato il portiere Mitchell Beeney. Il malcapitato si lancia nell'interpretazione di 'Valerie' di Ami Winehouse, interrotta dall'irruzione del massaggiatore 'armato'.