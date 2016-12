Chelsea-Swansea: Mourinho nasconde la palla a Jefferson Montero

17:22 - Piccolo siparietto per José Mourinho. Negli scampoli finali della gara di sabato 13 tra Chelsea e Swansea (finita 4-2 per i londinesi), l'allenatore portoghese ha nascosto la palla, uscita dal terreno di gioco, al colombiano dello Swansea Jefferson Montero, che lo ha aggredito e spintonato cercando di riprendersi la sfera. Niente di nuovo per Mou, che lo scorso aprile aveva ricevuto uno spintone da Gerrard per lo stesso motivo.