Chelsea, Salah chiamato dall'esercito egiziano

17:29 - Mourinho aveva dichiarato chiuso il mercato del Chelsea, ma anche per un tecnico meticoloso come il portoghese è impossibile prevedere il futuro. Sicuramente quello che è successo a Salah non era stato messo in conto dallo Special One. Secondo indiscrezioni provenienti dall'Egitto, il trequartista ex Basilea sarebbe stato invitato a ritornare in patria per assolvere al servizio militare obbligatorio.

Il giocatore dovrebbe prestar servizio per un periodo che varia dai 12 mesi ai 3 anni. Notizia accolta con sgomento dal centrocampista del chelsea, proprio come dichiarato dal direttore della nazionale egiziana: "Salah è sotto shock per questa decisione. Mi ha detto che sta cercando di rappresentare l'Egitto nel miglior modo possibile: sarebbe questa la miglior risposta da parte del Paese" si interroga Ahmed Assan.