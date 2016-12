Chelsea, Mourinho: "Siamo venuti per ucciderli e in 10' li abbiamo distrutti"

17:06 - Che non sia un tipo banale già si sapeva, ma oggi Josè Mourinho ha stupito chiunque. Dopo il 6-0 rifilato all'Arsenal di Arsene Wenger, uno dei suoi nemici storici, lo Special One ha rincarato la dose cercando di umiliare anche a parole, oltre che sul campo, il suo collega francese. "Siamo venuti per ucciderli e nei primi 10 fantastici minuti li abbiamo distrutti. Dopo il lavoro è stato in discesa" ha spiegato l'allenatore del Chelsea.